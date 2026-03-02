خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نحوه خدمات‌رسانی سامانه‌های پایا و سپام ریالی در روزهای تعطیل

کد خبر : 1757817
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه پایا مطابق با ایام تعطیل، تنها به صورت یک چرخه واحد و در ساعت ۱۲:۴۵ فعالیت خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نحوه فعالیت سامانه‌های پایا و سپام ریالی را در پی اعلام دولت مبنی بر تعطیلی عمومی کشور به مدت هفت روز تشریح کرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۰۴/۳۱۶۳۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰، بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه پایا مطابق با ایام تعطیل، تنها به صورت یک چرخه واحد و در ساعت ۱۲:۴۵ فعالیت خواهد داشت.

همچنین، در مدت زمان یاد شده، سامانه سپام ریالی به طور کامل تعطیل خواهد بود. سررسید تمام ضمانت‌نامه‌هایی که در این بازه زمانی به پایان می‌رسند، به صورت خودکار به اولین روز کاری پس از پایان تعطیلات موکول خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل