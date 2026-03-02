به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نحوه فعالیت سامانه‌های پایا و سپام ریالی را در پی اعلام دولت مبنی بر تعطیلی عمومی کشور به مدت هفت روز تشریح کرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۰۴/۳۱۶۳۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰، بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه پایا مطابق با ایام تعطیل، تنها به صورت یک چرخه واحد و در ساعت ۱۲:۴۵ فعالیت خواهد داشت.

همچنین، در مدت زمان یاد شده، سامانه سپام ریالی به طور کامل تعطیل خواهد بود. سررسید تمام ضمانت‌نامه‌هایی که در این بازه زمانی به پایان می‌رسند، به صورت خودکار به اولین روز کاری پس از پایان تعطیلات موکول خواهد شد.

