۱۰۰ درصد سهمیه واردات تولیدی برای زمستان، فعال شد

سازمان توسعه تجارت از فعال‌سازی ۱۰۰ درصد سهمیه واردات تولیدی برای زمستان امسال در سامانه جامع تجارت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیه‌ای به کاربران تجارت فرامرزی از فعال‌سازی ۱۰۰ درصد سهمیه واردات تولید زمستان ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت خبر داد.

در این اطلاعیه آمده: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع می‌رساند ۱۰۰ درصد سهمیه فصل زمستان واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.

نحوه محاسبه سهمیه تولیدی زمستان ۱۴۰۴ مطابق با فرمول زیر است:

سهمیه زمستان = ارز عملکرد تولید ۲۰ ماهه (فروردین ۱۴۰۳ الی آبان ۱۴۰۴) + ارز برنامه تولید آذر الی اسفند ۱۴۰۴

چنانچه این سهمیه از سهمیه قبلی که تا پاییز ۱۴۰۴ در اختیار واحدهای تولیدی بوده است کمتر باشد، سهمیه قبلی به قوت خود باقی خواهد بود. سایر توضیحات ارائه شده در اطلاعیه قبلی در رابطه با سهمیه و مصارف حوزه تولید به قوت خود باقی است.

