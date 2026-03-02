تاکید بر تداوم تولید و تامین کالاهای اساسی در مقطع جنگ

به گزارش ایلنا، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی - رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در بیانیه ای حملات مشترک متجاوزین آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خاک پاک ایران زمین را محکوم کرد.

متن بیانیه خانه صمت ایران به شرح زیر است:

روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ مصادف با دهمین روز ماه مبارک رمضان ملت غیور و روزه‌دار ایران شاهد آغاز حملات تروریستی و سبعانه متجاوزان آمریکایی – صهیونیستی به شهرهای مختلف ایران عزیز، شهادت رهبر معظم انقلاب، تعدادی از مقامات عالی‌رتبه نظامی و سیاسی و سربازان میهن و شمار کثیری از هم میهنان عزیز و به ویژه واقعه اسفبار شهادت بیش از ۱۵۰ دانش آموز دختر مینابی بودیم که مجموعه این حوادث، حزن و اندوه عمیقی بر جامعه سوگوار ایران حاکم ساخت.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی صنعتی و معدنی و در مقام بخشی از جامعه مدنی، ضمن محکوم کردن این تجاوز جنایتکارانه و عرض تسلیت صمیمانه به پیشگاه ملت شریف ایران، باور دارد که قرار گرفتن در شرایط جنگ تحمیلی و شهادت رهبر فقید انقلاب و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و اهمیت اصل حفاظت از کیان ایران عزیز و تمامیت ارضی کشور، ایجاب می‌نماید که کلیه آحاد ایرانیان و مسئولان برای عبور از این بحران‌ها و نجات میهن از کید و مکر دشمنان، با درایت و هوشمندی و حفظ خویشتنداری و خونسردی، با فهمی مشترک از منافع ملی و تحمل نظرات یکدیگر و فراهم آوردن مشارکت همگانی در مدیریت آینده کشور، وحدت ملی و انسجامی شایسته حاصل کنند.

همچنین یقین داریم که سنت تاریخ بر این است که در پرتو قدرت لایزال الهی، داد ستمدیدگان از ستمگران ستانده خواهد شد و ملت شریف ایران عظمت و اعتبار تاریخی خود را حفظ کرده و بازخواهد یافت.

در این مقطع حساس تاریخی به همسنگران خود، مدیران توانمند و کارکنان محترم واحدهای تولیدی توصیه اکید داریم که سهم و وظیفه کنونی ما، تأمین نیاز هم میهنانمان به ویژه در حفظ امنیت و تداوم فعالیت بدون تعطیلی زنجیره تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی در بخش غذایی، دارویی و بهداشتی است و برای تحقق این امر مهم و پیشگیری از بروز خلل و کمبود مایحتاج عمومی در جامعه باید مراقبت و تدابیر ویژه ای به کار گیریم. ما به عنوان تشکل مردم نهاد همراه و همکار شما عزیزان در تلاشیم با ایجاد تعامل، امکانات و تسهیلات لازم را فراهم آوریم.

