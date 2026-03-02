پالایشگاه راستنوره عربستان پس از حمله پهپادی تعطیل شد
یک منبع اعلام کرد: شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان پس از وقوع یک حمله پهپادی فعالیت پالایشگاه راستنوره را متوقف کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک منبع صنعتی روز دوشنبه (۱۱ اسفند) اعلام کرد: شرکت سعودی آرامکو پس از حمله پهپادی، پالایشگاه نفت راستنوره عربستان را تعطیل کرد.
توقف این پالایشگاه نفتی عربستان پس از آن رخ داد که تهران، در پاسخ به حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حملههای موشکی به مواضع نظامی ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس در سراسر منطقه انجام داد.
تأسیسات نفتی راستنوره در امتداد سواحل خلیج فارس، یکی از بزرگترین پالایشگاههای خاورمیانه با ظرفیت پالایش روزانه ۵۵۰ هزار بشکه به شمار میرود و یکی از پایانههای صادراتی حیاتی نفت خام عربستان است.
این منبع گفت: این مجتمع نفتی بهعنوان اقدامی احتیاطی تعطیل شده و اوضاع تحت کنترل است.