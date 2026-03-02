قیمت نفت برنت نزدیک به ۶ دلار افزایش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۱۱ اسفند) هم‌زمان با تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، آسیب دیدن نفتکش‌ها، اختلال در حمل‌ونقل از منطقه کلیدی تولید نفت در حاشیه خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، با بیش از هفت درصد افزایش به بالاترین سطح در ماه‌های اخیر رسید.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در نخستین روز معامله‌ بازارهای آتی (دوشنبه) پس از تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و ترور بزدلانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به ۸۲ دلار و ۳۷ سنت و بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ رسید.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۲ و ۵۴ دقیقه بامداد روز دوشنبه با ۵ دلار و ۳۷ سنت یا ۷.۳۷ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۲۴ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا با ۴ دلار و ۶۶ سنت یا ۶.۹۵ درصد افزایش، پس از ثبت رقم ۷۵ دلار و ۳۳ سنت و بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۵ در ساعات اولیه معاملات، به ۷۱ دلار و ۶۸ سنت برای هر بشکه رسید.

یک روز پس از شهادت مقام معظم رهبری، خاورمیانه و اقتصاد جهانی با تردیدهای عمیق روبه‌رو شده‌اند. در همین حال، رژیم صهیونیستی موج تازه‌ای از حمله‌ها را به تهران آغاز کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز با حملات موشکی پاسخ داده است.

منابع و مقام‌های کشتیرانی روز یکشنبه (۱۰ اسفند) گفتند: حمله‌های نظامی شناورهای حمل نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در معرض آسیب‌های جانبی قرار داده است، زیرا موشک‌ها حداقل به سه نفتکش در سواحل خلیج فارس اصابت کردند و یک دریانورد جان خود را از دست داد.

جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را مسدود کرده است و این اوضاع دولت‌ها و پالایشگاه‌های آسیایی را بر آن داشته است تا وضع ذخیره‌سازی‌های نفت خود را ارزیابی کنند.

دنیل هاینز، تحلیلگر بانک ای‌ان‌زد (ANZ) در یادداشتی گفت: با اقدام تلافی‌جویانه که اکنون به حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز بدل شده است، تهدید علیه عرضه نفت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

تحلیلگران بانک سیتی پیش‌بینی کردند که نفت خام برنت این هفته در بحبوحه درگیری‌های جاری ۸۰ تا ۹۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شود.

در بحبوحه درگیری‌ها، هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) روز یکشنبه در نشستی مجازی تصمیم گرفتند با ازسرگیری روند روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه پس از سه ماه وقفه، برای آوریل امسال لغو روزانه ۲۰۶ هزار بشکه‌ای کاهش داوطلبانه عرضه را در نظر گرفته‌اند.

هلیما کرافت، تحلیلگر مؤسسه آربی‌سی کپیتال (RBC Capital) در این باره گفت: از اساس هر کدام از هشت عضو ائتلاف اوپک‌پلاس به جز عربستان سعودی با ظرفیت کامل در حال تولید است.

وی ادامه داد: اگر آبراه‌های حیاتی غیرقابل استفاده شوند، استفاده از هرگونه ظرفیت مازاد عرضه به شدت محدود خواهد شد.

داده‌های کشتیرانی در روز یکشنبه نشان داد که خطرها برای کشتیرانی تجاری در ۲۴ ساعت گذشته افزایش یافته است و بیش از ۲۰۰ شناور شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های ال‌ان‌جی‌بر در اطراف تنگه هرمز و آب‌های اطراف لنگر انداخته‌اند.

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، روز یکشنبه گفت: این نهاد به‌طور فعال رویدادهای خاورمیانه را زیر نظر دارد و با تولیدکنندگان عمده منطقه و دولت‌های عضو آژانس در ارتباط است.

این نهاد ناظر انرژی، آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت از کشورهای توسعه‌یافته را در مواقع اضطراری هماهنگ می‌کند.

تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس به رهبری دان استرویون در یادداشتی گفتند: مجموع ذخیره‌سازی‌های قابل مشاهده نفت جهان اکنون ۷ میلیون و ۸۲۷ هزار بشکه و نزدیک به میانگین تاریخی‌اش در زمانی است که ۷۴ روز تقاضای جهانی را پوشش می‌دهد.

آنها افزودند: بازار نفت می‌تواند پس از بازگشایی تنگه هرمز، ذخیره‌سازی‌ها را افزایش دهد، ظرفیت مازاد عرضه را به‌کار گیرد و به‌طور بالقوه از آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت جهانی بهره‌مند شود.

