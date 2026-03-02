معاملات بازارهای کالایی در بورس انرژی از امروز قابل انجام است

به گزارش ایلنا، بورس انرژی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام‌ کرد: بدینوسیله به اطلاع تمامی ذی‌نفعان و فعالان محترم بورس انرژی ایران می‌رساند که معاملات در بازارهای کالایی بورس انرژی ایران از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ با هماهنگی کارگزاران و بورس قابل انجام است.

همچنین بوس کالای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت بورس‌ها و بازارهای حوزه کالایی، در خصوص تسویه قراردادهای بازار فیزیکی بدین‌وسیله تصریح می‌نماید انجام امور تسویه معاملات قبلی مشتریان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ در ساعت (۸ لغایت ۱۴) قابل انجام خواهد بود.

در این راستا تسویه نقدی مطابق با روال معمول با ارسال سیستمی قراردادها انجام خواهد شد و تسویه اعتباری نیز مطابق پروتکل های جنگ ۱۲ روزه با هماهنگی مدیر تسویه بازار فیزیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است بازه‌ی زمانی مذکور مضاف بر مهلت مجاز تسویه و جهت تسهیل شرایط فعالیت فعالان بازار در نظر گرفته شده است.

