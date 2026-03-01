پیام تسلیت مدیرعامل صبا نفت در پی شهادت رهبر انقلاب

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

خبر جانگداز شهادت پیشوای حکیم و مرجع مجاهد، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای «أعلی الله مقامه الشریف»، قلوب مؤمنان و امت اسلامی را در ماتمی عظیم فرو برد.

ایشان نماد ایستادگی و مجاهدت بی‌وقفه در راه اعتلای کلمه توحید و پاسداری از عزت مسلمین بودند و سرانجام پس از دهه‌ها جهاد خستگی‌ناپذیر، در اقدامی خصمانه و تروریستی توسط ایادی استکبار جهانی، مظلومانه در ماه میهمانی خدا، به سان مقتدایشان حضرت علی‌بن ابیطالب (ع) نه در پناهگاه بلکه در محل کار، به مقام رفیع شهادت نائل آمدند و به کاروان نورانی شهیدان پیوستند.

دوران رهبری مقتدرانه ایشان که با تأکید بر استقلال فکری و عملی امت اسلامی مایه عزت و شکوه جهان اسلام شد به یقین به عنوان دوران طلایی تحول‌آفرینی، بیداری ملت‌ها و بنیان‌گذاری تمدن نوین اسلامی در تاریخ معاصر ثبت خواهد شد.

ما، این اقدام وحشیانه و ترور کور را که کارنامه‌ی سیاه مدعیان واهی حقوق بشر را سیاه‌تر ساخت و ماهیت ضد اسلامی و ضد انسانی آنان را بیش از پیش آشکار کرد، قویاً تقبیح نموده و با صدای رسا اعلام می‌داریم که این جنایت بزدلانه، نه تنها ذره‌ای از اراده پولادین ملت ایران نخواهد کاست، بلکه خون پاک این رهبر شهید، انقلاب اسلامی را بارورتر، مستحکم‌تر و استوارتر خواهد ساخت.

اینجانب نیز به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت، ضمن محکومیت شدید این فاجعه دردناک و جبران‌ناپذیر، مراتب تسلیت و تعزیت عمیق خود را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، ملت سرافراز ایران، امت بزرگ اسلام و تمامی حق‌طلبان جهان تقدیم می‌دارم.

ان‌شاءالله همگی ما با اقتدا به صبر و استقامت رهبر شهیدمان، با انسجام و اتحاد مضاعف، در مسیر اعتلای ایران عزیز گام برداریم.

در پایان برای همه شهیدان، علّو درجات، برای بازماندگان صبر و برای ملّت ایران امنیت، عزت و آرامش مسألت دارم.

رسول قربان نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت

