خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت مدیرعامل صبا نفت در پی شهادت رهبر انقلاب

کد خبر : 1757339
لینک کوتاه کپی شد.

رسول قربان نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت با صدور پیامی، شهادت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

خبر جانگداز شهادت پیشوای حکیم و مرجع مجاهد، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای «أعلی الله مقامه الشریف»، قلوب مؤمنان و امت اسلامی را در ماتمی عظیم فرو برد.

ایشان نماد ایستادگی و مجاهدت بی‌وقفه در راه اعتلای کلمه توحید و پاسداری از عزت مسلمین بودند و سرانجام پس از دهه‌ها جهاد خستگی‌ناپذیر، در اقدامی خصمانه و تروریستی توسط ایادی استکبار جهانی، مظلومانه در ماه میهمانی خدا، به سان مقتدایشان حضرت علی‌بن ابیطالب (ع) نه در پناهگاه بلکه در محل کار، به مقام رفیع شهادت نائل آمدند و به کاروان نورانی شهیدان پیوستند.

دوران رهبری مقتدرانه ایشان که با تأکید بر استقلال فکری و عملی امت اسلامی مایه عزت و شکوه جهان اسلام شد به یقین به عنوان دوران طلایی تحول‌آفرینی، بیداری ملت‌ها و بنیان‌گذاری تمدن نوین اسلامی در تاریخ معاصر ثبت خواهد شد.

ما، این اقدام وحشیانه و ترور کور را که کارنامه‌ی سیاه مدعیان واهی حقوق بشر را سیاه‌تر ساخت و ماهیت ضد اسلامی و ضد انسانی آنان را بیش از پیش آشکار کرد، قویاً تقبیح نموده و با صدای رسا اعلام می‌داریم که این جنایت بزدلانه، نه تنها ذره‌ای از اراده پولادین ملت ایران نخواهد کاست، بلکه خون پاک این رهبر شهید، انقلاب اسلامی را بارورتر، مستحکم‌تر و استوارتر خواهد ساخت.

اینجانب نیز به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت، ضمن محکومیت شدید این فاجعه دردناک و جبران‌ناپذیر، مراتب تسلیت و تعزیت عمیق خود را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، ملت سرافراز ایران، امت بزرگ اسلام و تمامی حق‌طلبان جهان تقدیم می‌دارم.

ان‌شاءالله همگی ما با اقتدا به صبر و استقامت رهبر شهیدمان، با انسجام و اتحاد مضاعف، در مسیر اعتلای ایران عزیز گام برداریم.

در پایان برای همه شهیدان، علّو درجات، برای بازماندگان صبر و برای ملّت ایران امنیت، عزت و آرامش مسألت دارم.

رسول قربان نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل