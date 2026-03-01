بیانیه مشترک از سوی صنایع غذایی ایران؛
برای تامین نیازهای غذایی کشور در شرایط خاص آمادگی داریم
به گزارش ایلنا، کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در بیانیهای مشترک، بر آمادگی کامل فعالان صنعت غذا برای تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط خاص کنونی تاکید کردند.
در این بیانیه با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و شرایط ویژه حاکم بر کشور آمده است: واحدهای تولیدی و توزیعی صنایع غذایی علیرغم محدودیتها و چالشهای موجود، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی، انسانی و لجستیکی خود در راستای پیشگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، آماده هرگونه همکاری هستند.
در ادامه این بیانیه عنوان شده است که فعالان صنعت غذا با درک مسئولیتهای اجتماعی و حرفهای خود، استمرار تولید، حفظ ثبات بازار و تضمین دسترسی مناسب و بهموقع آحاد جامعه به اقلام غذایی را در اولویت قرار دادهاند.
فعالان صنعت غذا همچنین آمادگی کامل خود را برای همکاری مؤثر با تمامی استانها و شهرهای کشور بهمنظور تأمین نیازهای غذایی مردم ایران اعلام کردند و بر نقش راهبردی صنعت غذا در تأمین امنیت غذایی کشور تاکید کردند.