معاون وزیر کشاورزی در گفتوگو با ایلنا:
حضور میدانی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی/ نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نیست
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بازرسان این وزارتخانه به صورت میدانی در کف بازار و محل عرضه کالا حضور دارند و مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهند شد، گفت: مردم شکایت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «چه تمهیداتی ازسوی این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و تخلفات احتمالی در شرایط تهاجم آمریکا و اسرائیل به کشور اندیشیده شده است؟» گفت: در چنین شرایطی، بازرسیهای میدانی همه روزه انجام خواهد شد بدون اینکه شکایتی ثبت شود.
وی ادامه داد: بازرسیهای میدانی ازسوی بازرسان این وزارتخانه از کف بازار و محلهای عرضه کالا به عمل میآید تا در کنار مردم باشیم و بتوانیم خدمات مطلوبی ارائه کنیم. البته شکایت هم جایگاه خود را دارد. در چنین شرایطی مردم بهترین بازرسان ما هستند و میتوانند کمک حال بازرسان باشند.
مردم شکایت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، توصیهای هم به مردم داشت و گفت: اگر مردم دیدند که تخلفی صورت میگیرد در سامانه ۱۲۴ شکایت خود را ثبت کنند. به محض ثبت شکایت در سامانه مربوطه، بازرسان وزارتخانه جهاد کشاورزی، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها و سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به صورت میدانی حضور مییابند و به آن شکایت رسیدگی میشود.
به گفته فتحی، در شرایط جنگ، هم رسیدگی به شکایتها و هم بازدیدهای میدانی تعریفشده برای اصناف این مطلب را میرساند که این سازمانها در کنار مردم هستند تا از گرانفروشی و سایر تخلفات احتمالی جلوگیری کنند.
نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نیست
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد توزیع کالا در شهرهای مسافرپذیر، گفت: شهرهای شمالی جایگاه خاص خود را دارند. به همین دلیل، پیشبینیهای لازم برای تامین کالا در آن استانها انجام شده تا در صورت لزوم، بتوانند از محل ذخایر استراتژیک استفاده کنند. البته تاکید میکنم که در حال حاضر، نیازی به استفاده از هیچگونه ذخایری نیست زیرا تامین کالا جریان طبیعی خود را طی میکند.
فتحی افزود: در همان لحظات اولیه تهاجم آمریکا به کشورمان، جلسه ستاد مدیریت بحران وزارتخانه برگزار شد. هرچند پیش از آن، پیشبینی لازم انجام شده بود زیرا ما در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بودیم و طبیعتا باید پیشبینی چنین روزی را در تمام قسمتها میداشتیم.
بازرسی ویژه از اصناف در شرایط جنگ
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در حوزه تامین کالاهای اساسی پیشبینیها انجام شده بود و تنها نیاز به یک هماهنگی بین واحدهای مختلف اجرایی استانها بود که در همان جلسه روز گذشته انجام شد.
فتحی افزود: مردم نشان دادهاند که در این شرایط هوای یکدیگر را دارند؛ ولی اگر تعداد انگشتشماری از اصناف بخواهند قیمتهای فعلی را رعایت نکنند توصیههای لازم برای واحد بازرسی وزارتخانه انجام شده تا برخورد قانونی جدی با واحدهای متخلف داشته باشند و اجازه ندهند که از فضای بهوجودآمده سوءاستفاده شود. بنابراین تدابیر لازم در حوزه تامین و بازرسی و نظارت بر کالا در جلسه روز گذشته مدیریت بحران وزارتخانه اندیشیده شد. خوشبختانه استانها نیز آمادگی لازم را داشتند و هماهنگی لازم بین معاونان وزارتخانه و سایر سازمانهای جهاد کشاورزی استانها به عمل آمد تا خلال و وقفهای در جریان تامین کالا پیش نیاید. تمام معاونان و ارکان وزارتخانه پای کار هستند و اگر جایی، خللی در جریان تامین و توزیع کالا مشاهده شد یا سوءاستفادههایی اتفاق افتاد، طبیعتا برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام خواهد شد.