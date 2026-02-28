نحوه فعالیت بانک ها در استان تهران اعلام شد
شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران، بانک های استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت شعب منتخب فعالیت خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد: فردا ۱۰ اسفند ماه ، ۵۰ درصد شعب بانک ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک ها ذکر شده به همراه ۵۰ درصد نیروهای واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر هستند.
نحوه فعالیت بانک ها در سایر استان ها بنا به تصمیم استانداری های متبوع است.
از مشتریان بانک ها انتظار می رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک ها استفاده کنند.