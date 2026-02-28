نحوه فعالیت بانک ها در استان تهران اعلام شد

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد: فردا ۱۰ اسفند ماه ، ۵۰ درصد شعب بانک ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک ها ذکر شده به همراه ۵۰ درصد نیروهای واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر هستند.