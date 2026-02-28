به گزارش ایلنا از آبفای کشور، به آگاهی شهروندان محترم در سراسر کشور می‌رساند به منظور حفظ آرامش و امنیت مشترکان، تا اطلاع بعدی هیچ‌گونه مراجعه‌ای از طرف ماموران شرکت‌های آب و فاضلاب برای قرائت کنتور یا امور دیگر به درب منازل انجام نمی‌شود.

خواهشمند است در صورت مراجعه افرادی تحت این عنوان، موارد را به نهادهای امنیتی و انتظامی از طریق شماره‌های ۱۱۰ یا ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع دهید.

