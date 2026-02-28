تأمین و توزیع سوخت پایدار و بیوقفه در حال انجام است
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: تأمین و توزیع سوخت در تمامی جایگاههای کشور بهصورت پایدار و بیوقفه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران آمده است:
«در پی حمله دشمن سفاک به خاک پاک وطنمان، به استحضار مردم عزیز میرساند تأمین و توزیع سوخت در تمامی جایگاههای کشور بهصورت پایدار و بیوقفه در حال انجام است.
همچنین بهمنظور سهولت در سوختگیری، خودروهای سوخترسان سیار در نقاط پرتردد مستقر شدهاند و جایگاههای سیانجی نیز با تمام ظرفیت آماده خدمترسانی به خودروهای دوگانهسوز هستند.
از هموطنان عزیز خواهشمند است ضمن حفظ آرامش و اطمینان خاطر، تردد تانکرهای سوخترسان به سمت جایگاهها را تسهیل کنند.»