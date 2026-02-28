خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأمین و توزیع سوخت پایدار و بی‌وقفه در حال انجام است

کد خبر : 1757042
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تأمین و توزیع سوخت در تمامی جایگاه‌های کشور به‌صورت پایدار و بی‌وقفه در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

«در پی حمله دشمن سفاک به خاک پاک وطنمان، به استحضار مردم عزیز می‌رساند تأمین و توزیع سوخت در تمامی جایگاه‌های کشور به‌صورت پایدار و بی‌وقفه در حال انجام است. 

همچنین به‌منظور سهولت در سوخت‌گیری، خودروهای سوخت‌رسان سیار در نقاط پرتردد مستقر شده‌اند و جایگاه‌های سی‌ان‌جی نیز با تمام ظرفیت آماده خدمت‌رسانی به خودروهای دوگانه‌سوز هستند.

از هموطنان عزیز خواهشمند است ضمن حفظ آرامش و اطمینان خاطر، تردد تانکرهای سوخت‌رسان به سمت جایگاه‌ها را تسهیل کنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل