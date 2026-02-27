اعلام قیمت طلا و سکه ٨ اسفند ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه هشتم اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٨١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٢٠ میلیون و ۴۵ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۶ میلیون و ٧٢٠ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٢٠١ میلیون و ١۴ هزار تومان و هر سکه طرح جدید ١٩٧ میلیون و ۴١٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ١٠٣ میلیون و ٩٧٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٧ میلیون و ٢١٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٩ میلیون تومان معامله شد.

انتهای پیام/