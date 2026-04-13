محمد معتمدی‌زاده، نماینده سیرجان و عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در ارزیابی عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در گفتگو با خبرنگار ایلنا این مجموعه را یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی کشور دانست و تأکید کرد: ذخیره معدنی این مجموعه در زمره بزرگ‌ترین ذخایر خاورمیانه قرار دارد و گهرزمین در سال‌های اخیر در حوزه توسعه و تکمیل زنجیره تولید گام‌های مؤثری برداشته و توانسته است جایگاه خود را در صنعت فولاد تثبیت کند.

حرکت در مسیر تکمیل زنجیره فولاد

معتمدی‌زاده با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای این شرکت گفت: پروژه‌های جدید، از جمله طرح‌های مرتبط با احیاء که در شهرستان بردسیر به بهره‌برداری می‌رسد، در راستای تکمیل زنجیره فولاد تعریف شده است.

او معتقد است: توسعه این طرح‌ها نه‌تنها بر اقتصاد منطقه سیرجان، بلکه بر اقتصاد ملی و صنعت فولاد کشور نیز اثرگذار است.

به گفته این نماینده مجلس، گهرزمین اکنون در سطح تولید شمش فعالیت دارد، اما برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر باید به سمت تولید محصولات نهایی‌تر مانند ورق فولادی حرکت کند.

او تأکید کرد: تکمیل زنجیره فولادی، شرط اصلی پایداری و رقابت‌پذیری در صنعت فولاد است و نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس خواهد بود.

ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد سود در طرح‌های توسعه‌ای

عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به نقش سهامداران در آینده این شرکت تصریح کرد: بخشی از سود سهام باید به جای توزیع، در طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود.

از نگاه او، سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه‌های استخراج تونلی، توسعه زنجیره فولاد و ایجاد زیرساخت‌های انرژی می‌تواند بنیان شرکت را تقویت کند.

او همچنین بر لزوم تخصیص بخشی از ظرفیت استخراج، از جمله کلوخه‌های معدنی، برای توسعه انرژی‌های پاک تأکید کرد و گفت: صنعت معدن و فولاد باید به سمت تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق نیروگاه‌های اختصاصی و تجدیدپذیر حرکت کند تا در شرایط ناترازی انرژی، با چالش توقف تولید مواجه نشود.

مسئولیت اجتماعی و شفافیت هزینه‌کرد

معتمدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و اجتماعی شرکت اشاره کرد و گفت: گهرزمین در تجهیز مدارس و حمایت از برنامه‌های فرهنگی شهرستان سیرجان نقش مثبتی ایفاء کرده است.

او بر ضرورت شفافیت کامل در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: هزینه‌کرد در حوزه اجتماعی باید بر اساس اولویت‌های کارشناسی و با سازوکار مشخص انجام شود.

تشکیل کارگروهی تخصصی برای تعیین اولویت‌ها و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد می‌تواند اثربخشی این اقدامات را افزایش دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

توسعه مسکن کارگری در منطقه ویژه اقتصادی

نماینده سیرجان درباره طرح‌های مسکن کارگری نیز توضیح داد: تعاونی مسکن وابسته به شرکت عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته واحدهای مسکونی را با سرعت مناسبی به کارگران تحویل دهد.

به گفته او، در منطقه ویژه اقتصادی نیز اقداماتی در حوزه ساخت مسکن انجام شده که می‌تواند به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند.

او معتقد است: تقویت این روند، نقش مهمی در افزایش رضایت شغلی و ثبات نیروی کار خواهد داشت و لازم است این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق ادامه یابد.

چالش‌های زیست‌محیطی و ضرورت نظارت بیشتردر حوزه محیط زیست

معتمدی‌زاده با بیان اینکه هر فعالیت صنعتی با درجاتی از آلایندگی همراه است، تأکید کرد: مدیریت صحیح و نظارت مستمر می‌تواند آثار منفی را کاهش دهد، اقداماتی مانند؛ توسعه فضای سبز و درخت‌کاری و همچنین استفاده از فیلترهای کنترلی در کوره‌ها گامی مثبت در این مسیر است.

وی هشدار داد: با توجه به مسئله ریزگردها و آلایندگی صنایع معدنی در منطقه، لازم است شرکت حساسیت بیشتری در رعایت استانداردهای زیست‌محیطی داشته باشد و نظارت‌ها نیز تقویت شود.

این عضو کمیسیون اصل نود بر این باور است که گهرزمین با برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های اصلی صنعت فولاد کشور را داشته باشد، اما تحقق کامل این ظرفیت در گرو تکمیل زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو، شفافیت در مسئولیت اجتماعی و توجه جدی به ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.