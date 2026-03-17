به گزارش ایلنا، گروه خودروسازی سایپا در زمان استقرار مدیریت جدید در اواخر آذر ماه سال گذشته، در نقطه‌ای حساس از نظر مالی و عملیاتی قرار داشت. ساختار بدهی سنگین، تعهدات انباشته، فشار بر زنجیره تأمین و چالش‌های همکاری خارجی، مجموعه‌ای از ریسک‌های هم‌زمان را برای دومین خودروساز بزرگ کشور ایجاد کرده بود. با این حال، طی یک سال اخیر مجموعه‌ای از اصلاحات مالی، ساختاری و تولیدی به اجرا درآمد که نتیجه آن در شاخص‌های سرمایه، سودآوری، توسعه محصول و عملکرد بازار سرمایه قابل مشاهده است. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد سایپا اکنون در مرحله تثبیت و بازآرایی قرار گرفته و مسیر بازسازی آن وارد فاز عملیاتی شده است.

وضعیت تحویل مدیریت؛ نقطه شروع اصلاحات ساختاری

در مقطع تحویل مدیریت، سایپا با حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی سرفصل‌شده بانکی روبه‌رو بود؛ رقمی که ساختار تأمین مالی شرکت را تحت فشار قرار داده بود. هم‌زمان بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودروی معوق در سیستم تعهدات شرکت ثبت شده بود و در سال‌های پیش از آن نیز حدود ۱۲۰ هزار دستگاه بیش از ظرفیت تولید، پیش‌فروش شده بود. این وضعیت، فشار مستقیم بر سرمایه در گردش و برنامه‌ریزی تولید وارد می‌کرد.

با توجه به سرمایه‌بر بودن صنعت خودرو، چنین شرایطی می‌توانست موجب اختلال جدی در جریان تأمین قطعه و تیراژ تولید شود. از سوی دیگر، همکاری با شریک تجاری خارجی نیز در شرایط حساسی قرار داشت که نیازمند بازتعریف روابط و احیای اعتماد بود. در چنین فضایی، مدیریت جدید ناچار بود هم‌زمان در سه جبهه مالی، عملیاتی و حقوقی اقدام کند.

تثبیت تولید و بازسازی اعتماد در زنجیره تأمین

نخستین اقدام راهبردی در ماه‌های ابتدایی، تمرکز بر تعامل مستقیم با شبکه گسترده تأمین‌کنندگان بود. سایپا با بیش از هزار سازنده و تأمین‌کننده در ارتباط است و پایداری این زنجیره برای حفظ تیراژ حیاتی محسوب می‌شود.

نتیجه این رویکرد در سه‌ماهه پایانی سال گذشته نمایان شد؛ جایی که جریان تولید تثبیت شد و امکان برنامه‌ریزی برای سال جدید فراهم آمد. این تثبیت تولید، پایه‌ای برای بهبود درآمد عملیاتی در سال جاری شد و از بروز شوک‌های تولیدی جلوگیری کرد.

احیای همکاری خارجی و تقویت سبد محصول

در حوزه همکاری‌های بین‌المللی، مذاکرات انجام‌شده منجر به تداوم همکاری با شریک خارجی و ادامه تولید محصولات مشترک شد. این اتفاق علاوه بر جلوگیری از تبعات حقوقی و اعتباری، تنوع سبد محصول را حفظ کرد و امکان برنامه‌ریزی برای عرضه مدل‌های جدید را فراهم ساخت.

تداوم همکاری خارجی در شرایط محدودیت‌های اقتصادی، نشان‌دهنده بازگشت نسبی ثبات و اعتبار تجاری شرکت در سطح بین‌المللی است.

جهش سرمایه؛ تحول بنیادین در ساختار ترازنامه

یکی از مهم‌ترین تحولات سال گذشته، افزایش سرمایه شرکت از حدود ۱۹.۵ همت به بیش از ۱۶۲ همت بود؛ رشدی بیش از هشت برابر که ساختار مالی سایپا را به شکل اساسی تغییر داد.

این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد و موجب بهبود قابل توجه نسبت‌های مالی، افزایش حقوق صاحبان سهام و تقویت اعتبار شرکت در نظام بانکی و بازار سرمایه شد.

هم‌زمان، فروش دارایی‌ها و املاک مازاد از مردادماه تاکنون حدود ۹.۵ تا ۱۰ همت منابع نقدی بدون بهره برای شرکت ایجاد کرده است. این منابع بدون هزینه مالی، مستقیماً در چرخه تولید به کار گرفته شده و فشار تأمین سرمایه در گردش را کاهش داده‌اند. در صنعتی که هزینه مالی می‌تواند سود عملیاتی را تحت تأثیر قرار دهد، تأمین منابع بدون بهره مزیت مهمی محسوب می‌شود.

عملکرد مالی؛ بازگشت سود ناخالص و رشد درآمد

بررسی صورت‌های مالی منتشر شده نشان می‌دهد درآمد عملیاتی سایپا در دوره اخیر حدود ۷ تا ۹ درصد رشد داشته است. در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت شده و سود ناخالص به بیش از ۷۷۸ میلیارد تومان رسیده است.

برای نخستین‌بار طی دوره‌های اخیر، سود عملیاتی در گزارش‌های مالی ثبت شده که نشان‌دهنده تغییر در ترکیب تولید و تمرکز بر محصولات کم‌زیان‌تر است. افزایش میانگین قیمت فروش حدود ۲۰ درصد و مدیریت بهتر سبد محصول از عوامل اصلی بهبود شاخص‌های سودآوری بوده‌اند.

چابک‌سازی ساختار و کاهش هزینه‌های سربار

در مسیر اصلاح ساختار، بیش از ۵۴ شرکت در سال جاری فریز یا منحل شده‌اند و پیش از آن نیز بیش از ۳۰ شرکت تابعه حذف شده بود. در حال حاضر حدود ۷۶ شرکت در گروه فعال هستند.

این کوچک‌سازی ساختار، موجب کاهش هزینه‌های سربار، کوتاه‌تر شدن فرآیندهای اداری و افزایش بهره‌وری عملیاتی شده است. چنین اصلاحی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، شرکت را برای فرآیندهای واگذاری و جذب سرمایه‌گذار نیز آماده‌تر کرده است.

توسعه محصول و تمرکز بر فناوری‌های نوین

در بخش توسعه محصول، عرضه یا آماده‌سازی خودروهایی نظیر پارس‌نوآ، آریا و C3XR در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برنامه تولید آریا هیبرید به‌عنوان نخستین پلاگین هیبرید داخلی، بخشی از راهبرد ورود به فناوری‌های کم‌مصرف‌تر محسوب می‌شود.

مهم‌ترین تحول فناورانه، طراحی خانواده موتور جدید شامل نسخه ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی با قدرت ۱۲۰ اسب بخار و داخلی‌سازی ۸۰ درصدی و نسخه‌های توربو و GDI با داخلی‌سازی ۶۰ درصدی است. هدف‌گذاری کاهش مصرف سوخت به حدود ۵.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای محصولات آینده ایجاد کند و سهم بازار را تقویت نماید.

بازار سرمایه؛ بازگشت اعتماد و رشد ارزش سهام

نماد «خساپا» در بورس تهران طی دوره اخیر با استقبال فعالان بازار سرمایه مواجه شده است. داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد:

- بازدهی سه‌ماهه سهم حدود ۵۱ درصد بوده است.

- در دوره ۹ ماهه بازدهی به بیش از ۶۳ درصد رسیده است.

- در بازه یک‌ساله نیز بازدهی سهم حدود ۶۵ درصد ثبت شده است.

این عملکرد، در کنار افزایش سرمایه چشمگیر و بهبود صورت‌های مالی، موجب افزایش ارزش بازار شرکت و تقویت نقدشوندگی سهم شده است. رشد ارزش بازار سایپا بیانگر آن است که بازار سرمایه نسبت به روند بازسازی شرکت واکنش مثبت نشان داده و چشم‌انداز میان‌مدت آن را قابل‌قبول ارزیابی می‌کند.

جمع‌بندی نهایی؛ عبور از بحران به مرحله تثبیت

بررسی جامع داده‌های یک‌ساله نشان می‌دهد سایپا از مرحله‌ای با بدهی بانکی سنگین، تعهدات معوق گسترده و فشار عملیاتی، وارد دوره‌ای از تثبیت و بازآرایی شده است. افزایش سرمایه بیش از هشت برابر، تأمین نقدینگی بدون هزینه مالی، ثبت سود عملیاتی، اصلاح ساختار سازمانی، احیای همکاری خارجی و رشد قابل توجه ارزش سهام در بازار سرمایه، مهم‌ترین شاخص‌های این گذار هستند.

اکنون سایپا در نقطه‌ای قرار دارد که زیرساخت مالی آن تقویت شده، ساختار سازمانی آن چابک‌تر شده و برنامه توسعه محصول در مسیر اجراست. استمرار این روند می‌تواند جایگاه شرکت را در صنعت خودرو و بازار سرمایه بیش از پیش تثبیت کند و مرحله بازسازی را به مرحله رشد پایدار تبدیل کند.

انتهای پیام/