خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ۲۰ درصد افزایش یافت

نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ۲۰ درصد افزایش یافت
کد خبر : 1739117
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اطلاعیه از به‌روز‌رسانی نرخ حمل جاده‌ای کالا بر اساس شاخص تن ـ کیلومتر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اطلاعیه از بروزرسانی نرخ حمل جاده‌ای کالا بر اساس شاخص تن ـ کیلومتر خبر داد.

بر اساس مصوبه شماره ۲۳۴ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، شاخص تن ـ کیلومتر از مبلغ ۱۱ هزار و ۴۰ ریال به ۱۳ هزار و ۱۹۰ ریال افزایش یافته است.

براساس این گزارش شاخص تن کیلومتر از ۱۱۰۴ به ۱۳۱۹ تومان معادل حدوداً ۲۰ درصد افزایش یافت. زمان اجرا هم ساعت ۱ دقیقه بامداد امروز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه است

طبق اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ جدید به‌صورت متمرکز در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعمال شده و از تاریخ مصوبه لازم‌الاجرا است.

در همین راستا، مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور موظف شده‌اند با نظارت مستقیم و مستمر و در هماهنگی با مسئولان استانی و تشکل‌های صنفی، تمهیدات لازم برای اجرای صحیح نرخ‌های جدید را اتخاذ کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه موارد نامتعارف، موضوع باید در اسرع وقت به‌صورت کتبی به معاونت حمل‌ونقل سازمان گزارش شود.

بر اساس این گزارش، در خصوص محمولات نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطابق صورتجلسه نشست شماره ۲۳۴ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی