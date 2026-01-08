به گزارش ایلنا، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اطلاعیه از بروزرسانی نرخ حمل جاده‌ای کالا بر اساس شاخص تن ـ کیلومتر خبر داد.

بر اساس مصوبه شماره ۲۳۴ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، شاخص تن ـ کیلومتر از مبلغ ۱۱ هزار و ۴۰ ریال به ۱۳ هزار و ۱۹۰ ریال افزایش یافته است.

براساس این گزارش شاخص تن کیلومتر از ۱۱۰۴ به ۱۳۱۹ تومان معادل حدوداً ۲۰ درصد افزایش یافت. زمان اجرا هم ساعت ۱ دقیقه بامداد امروز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه است

طبق اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ جدید به‌صورت متمرکز در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعمال شده و از تاریخ مصوبه لازم‌الاجرا است.

در همین راستا، مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور موظف شده‌اند با نظارت مستقیم و مستمر و در هماهنگی با مسئولان استانی و تشکل‌های صنفی، تمهیدات لازم برای اجرای صحیح نرخ‌های جدید را اتخاذ کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه موارد نامتعارف، موضوع باید در اسرع وقت به‌صورت کتبی به معاونت حمل‌ونقل سازمان گزارش شود.

بر اساس این گزارش، در خصوص محمولات نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطابق صورتجلسه نشست شماره ۲۳۴ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اقدام خواهد کرد.

