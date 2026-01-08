به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید دولت چهاردهم بر مسکن محرومین، اظهارکرد: حدود ۵۰ هزار مورد از مسکن محرومین شروع شده است.

وی با اشاره به ۸۵۰ هزار مورد ثبت نام برای مسکن ملی، اشاره کرد: حدود ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد دهک یک تا چهار هستند. از این بین حدود ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی هستند و باقی موارد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مقرر شد با عدد ۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه‌ریزی سال بعد هم وجود دارد، با نهادهای حمایتی و پشتیبانی‌هایی که انجام می‌شود؛ به تعداد بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از بین آن ۸۵۰ هزار نفر که دهک یک تا چهار هستند، تسهیلات ویژه در پیشرفت فیزیکی‌های مختلف دهیم. اگر پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۱۰ درصد است بتوانیم کمک کنیم تا سریع‌تر خانه‌دار شوند و اگر پیشرفت فیزیکی آنها بالاتر است تسهیلات به نحوی داده شود تا زودتر تکمیل شوند و از باقی دهک‌هایی که در آپارتمان مسکونی هستند عقب نیافتند. این امر کمک می‌کند تا برای دهک‌های یک تا چهار مشمول این قانون اتفاق بهتری رقم بخورد.

صادق درباره بسته حمایتی صنایع با توجه به تغییرات تالار اول و دوم مرتبط با حمل و نقل عمومی نیز توضیح داد: امروز دو مصوبه در این رابطه گرفتیم. یکی از مصوبات درباره تولیدکنندگانی است که مواد اولیه در تولید دارند و ربط به حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ریلی، کشتی و هواپیما دارد تا بتوانند با اوراق گام، فاصله بین تالار اول و دوم را جبران کنند. بازرگانان و واردکنندگان که بیشتر مربوط به صنعت هوایی، کشتیرانی و حمل و نقل ریلی هستند نیز مشمول اوراق گام می‌شوند.

وی گفت: برای رانندگان و کامیون‌داران نیز این مصوبه را گرفتیم. به هر حال قطعات و لاستیکی که به دست اینها می‌رسد افزایش قیمت پیدا کرده است لذا با این مصوبه مجوز وام ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد با بررسی‌هایی که نسبت به عملکرد رانندگان انجام می‌شود را گرفتیم تا به این قشر زحمت کش کمک‌های ویژه کنیم.

وزیر راه و شهرسازی مشکلات بیمه سبز و گرفتن ویزا برای رانندگان، افزود: دیشب جلسه‌ای در این خصوص داشتیم. ما و وزارت خارجه تلاش داریم مشکلات حل شود. پیگیر این امر هستیم. دو طرفه است و طرف مقابل نیز باید این هماهنگی‌ها را انجام دهد. تلاش داریم مشکلات را کمتر کنیم که با دیپلماسی ارتباط دارد.

انتهای پیام/