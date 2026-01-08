رکورد جدید در بازار ارز تجاری؛ حجم معاملات از 298 میلیون دلار گذشت

به گزارش ایلنا از مدیریت مرکز مبادله ایران، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شاهد شکسته شدن رکوردی جدیدی در حجم معاملات بود. بر اساس آمار رسمی، جمع معاملات انجام شده در این بازار در روز گذشته به رقم قابل توجه ۲۹۸ میلیون دلار رسید و بار دیگر جایگاه این بازار را به عنوان محور اصلی مبادلات ارزی کشور تثبیت کرد.

این رشدِ چشمگیر در حجم معاملات، حاصل مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال گسترده از سازوکارهای جدید معاملاتی است که طی ماه‌های اخیر با هدف افزایش شفافیت، تسهیل مبادلات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به اجرا درآمده است.

کارشناسان معتقدند ثبت این رکورد نه تنها نشان‌دهنده پویایی و عمق بیشتر بازار ارز تجاری است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر در سیاست‌های ارزی و حمایت از جریان صادرات کشور باشد.

