مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید

مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء در روز ۱۶ دی به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید که این مقدار مصرف ۷۲ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان می‌دهد سهم بخش‌های خانگی و تجاری همچنان بالاست و با نزدیک شدن به اوج فصل سرد سال، افزایش تقاضا ادامه دارد. آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در ۱۶ دی، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی در مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

