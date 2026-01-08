مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان می‌دهد سهم بخش‌های خانگی و تجاری همچنان بالاست و با نزدیک شدن به اوج فصل سرد سال، افزایش تقاضا ادامه دارد. آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در ۱۶ دی، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی در مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

