ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره دست و پای تولیدکننده را بسته بود

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با فعالان صنعت دام و طیور بیان کرد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی در سالی که گذشت با ناملایماتی هم مواجه بودند. خشکسالی مسئله مهمی بود و کاهش ۴۰ درصدی بارندگی خیلی از زیربخش‌های ما را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: در کنار آن در بحث نرسیدن نهاده به واحدهای تولیدی بود. نهاده‌ها شاید بیشتر از سال گذشته به کشور وارد شده و الان هم در مبادی کشور نهاده به اندازه زیادی وجود دارد اما این که نهاده به دست تولیدکننده برسد با مشکل مواجه بود. همه این‌ها را ما از نزدیک می‌دیدیم و رصد میکردیم و در کنار تولیدکنندگان بودیم اما با وجود همه این ناملایمتی‌ها در سخت‌ترین شرایط و در شرایط جنگی و در فراز و فرودها تولیدکنندگان بخش کشاورزی توانستند چرخه تأمین غذا در کشور را به حرکت درآورند و اجازه ندادند تولید متوقف شود. ماحصلش نیز این بود که در سالی که گذشت و سالی به لحاظ سیاسی پرفراز و نشیب بود سنگر تولید را حفظ کردید و باعث شد در این ایام هیچ‌گونه کمبودی در حوزه تولید مواد غذایی کشور اتفاق نیفتاد. حتی برای یک روز، در یک منطقه و در یک شهرستان هم کمبود یا نبود غذا را نداشتیم.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اما مطلبی که امروز همه را کنار هم جمع کرد و موضوع این جلسه است مربوط به بحث اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها و انتقال ارز ترجیحی از ابتدا به انتهای زنجیره است. حدود ۴ سال است که در قوانین متعدد این تکلیف را به دولت‌ها داده و باید رخ می‌داد یعنی امر غیر مترقبه‌ای نبوده است و مطلبی ناشناخته برای کشور نبود. و زمزمه آن هم از اوایل سال شروع شد اما به دلیل شروع جنگ به تعویق افتاد تا در شرایط پایدارتر رخ دهد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این که بنده و آقای دکتر عارف هم گفتیم چه اتفاقی می‌افتد بنابر تصمیمی بود که در سطوح عالی کشور گرفته شده بود. باز این تصمیم هم گرفته شده و این که بگوییم یک حرفی که مدت‌ها قبل گفته شده و تصمیمی که گرفته شده لایتغیر است و باید ثابت بماند، درست نیست. چون شرایط تغییر پیدا می‌کند. دیدگاه شخصی من از مدت‌ها پیش ناظر بر این انتقال ارز ترجیحی بود. من یک سال قبل برای این موضووع طرح دادم که این مسئله را چگونه باید در بخش کشاورزی حل کنیم و چگونه این بخش را خلاص کنیم از شرایطی که وجود دارد.

وی گفت: یک بار سال گذشته همین موقع و یک بار هم شهریور ماه بعد از فرمایش مقام معظم رهبری من طرح را به روز کردم و گفتم به این شیوه که در آن کالاهای مصرفی با واسطه‌ای جدا شده بود و نهاده‌ها نیز از دیگرسو جدا شده بود و هر کدام ترتیبات خود را برای دریافت ارز ترجیحی داشت باید اصلاح شود. نسبت به موضوع هم بی‌تفاوت نبودیم. تکلیف قانونی بود و زمزمه‌هایی در کشور بود و ماهم چشم به انتظار ننشستیم که چه اتفاقی برای بخش بیفتد و دست به کار شدیم. من اولین فردی بودم و شاید تنها کسی بودم که نوشته مکتوب و با پیشنهادات مشخص برای این موضوع دادم و به گونه‌ای هم باشما فعالان صنفی نه گفت‌وگو کردم و نظرات شما را گرفتم. طرح ما نیز حاصل مجموع این گفت‌وگوها بود و یک چیز شخصی نبود. اما امروز مطلبی تصمیم دولت است، تصمیم همه ماست و آن را هم تأیید می‌کنیم و هم محکم پای اجرایش می‌ایستیم.

نوری افزود: آن بخشی از طرح که به کشاورزی برمی‌گردد، در مورد ضرورت‌هاست. ما تکالیف قانونی داریم برای توسعه و خودکفایی در کشور؛ من وقتی دانه روغنی ۶۰ هزار تومانی را در کشور می‌خرم و دانه روغنی کشاورز خارجی را با یارانه ۲۰ هزار تومان وارد می‌کنم، معلوم است هیچ کس تولید نمی‌کند. وقتی جو را یازده هزار تومن عرضه می‌کنم در حالی که بهای تولید آن ۲۳ هزار تومان است؛ دائم هم اگر بگویم جو بکاریم کسی نمی‌کارد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما به تولیدکنندگان کمکی می‌کردیم و اثر این کمک هم صددرصد نبود. دیگر بالاترینش در کالاهای تولیدی ما در مرغ و تخم مرغ به زیر ۴۰ درصد رسیده بود. ولی قیمتگذاری دستوری داشتیم، ممنوعیت صادرات را داشتیم. چون بخشی از نهاده شما را با ارز ترجیحی می‌دادیم و این قل و زنجیری بود که دور تولید و تولیدکننده بسته شده بود. چقدر از ظرفیت‌های کشور ما خالی هستند. یک‌سوم آردسازی و یک سوم خوراک دام و یک دوم کارخانه‌های روغن کشی ما خالی هستند چون نمی‌توانیم اجازه بدهیم و ارز نداریم که وارد کنند چون با ارز ترجیحی و قیمت‌های دستوری را به هم می‌زدند و این یعنی عملا جلوی پیشرفت و توسعه کشور گرفته می‌شد و این عدد ارز ترجیحی مانع شده بود. این که ارز ترجیحی کمک می‌کرد درست ولی در بدترین جا شروع کرده بودیم یعنی از ابتدای زنجیر. در جاهایی بهتر می‌توانست قرار بگیرد اما در جایی قرار گرفت و آنقدر بدنامی ایجاد کرد که عاقبت به انت‌ها منتقل شد.

نوری ادامه داد: کشور ما توانمندی دارد و دومین کشور در تولید شیر هستیم و این یک هنر است. نمی‌توانیم بگوییم از این ظرفیت استفاده نکنیم چون ارز نداریم برای شما علوفه بیاوریم. در تولید گوشت مرغ جزو پنج کشور اول دنیا هستیم مزیت تولید و صادرات داریم و این همه بسته بود و می‌گفتیم به قدر نیاز کشور می‌توانیم تولید کنیم و سالن‌های مرغداری خالی بود. این‌ها مواردی بود و البته انحرافاتی هم داشت که شاید دردناک‌ترین بخشش را تولیدکنندگان لمس می‌کردند. این چه سایه سهمگین و سنگینی است که بر تولید و تولیدکننده ما افکنده بود که انقدر فضا را سنگین کرده بود که تولیدکننده برای مطالبه حقش هم احتیاط می‌کند. فلذا بخش باید از این زنجیر خلاص می‌شد.

