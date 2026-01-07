دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد با رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع

در راستای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشور بلاروس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،درمحل این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.