دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد با رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع

دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد با رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع
در راستای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشور بلاروس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،درمحل این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزانه انصاری امروز در دیدار با رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در مورد زمینه های همکاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران با کشور بلاروس با توجه به لزوم صدور مجوزهای استاندارددر این حوزه بحث وتبادل نظر کرد.

همچنین در این نشست مقرر شد، تیم های کارشناسی دو سازمان با توجه به زمینه های همکاری ایران وبلاروس ،استانداردهای موردنظر را احصاو مدنظر قرار دهند.

