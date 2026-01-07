ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان سال به بیش از ۵۵۰۰ مگاوات میرسد
معاون وزیر نیرو از تحقق بیش از ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه های تجدیدپذیر خبر داد و اعلام کرد: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده است که ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان سال جاری به بیش از ۵۵۰۰ مگاوات افزایش یابد.
وی از جهش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و اجرای همزمان پروژههای بهینهسازی انرژی بهعنوان راهکار اساسی کاهش ناترازی برق در کشور، یاد و عنوان کرد: نگاه ساتبا تنها متمرکز به افزایش تولید نیست و باید به موضوع بهینهسازی انرژی توجه جدی شود؛ اعتقاد بر این است که حل ناترازی انرژی تنها با توسعه تولید محقق نمیشود و باید بهصورت همزمان، پروژههای بهینهسازی نیز در دستور کار قرار گیرد.
رییس سازمان ساتبا ادامه داد: برنامهریزی های مختلفی انجام شده تا ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر که در تابستان سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۵۰۰ مگاوات میرسد، در ادامه مسیر توسعه به بیش از ۱۱۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.
طرزطلب در پایان با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجامشده در این پروژهها گفت: مجموع سرمایهگذاری صورتگرفته در بخش افتتاح نیروگاههای خورشیدی، پروژههای بهینهسازی و همچنین آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید، بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که نشاندهنده عزم جدی برای توسعه پایدار انرژی در کشور است.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی از آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی بیش از ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این طرح ملی، بهرهبرداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر آغاز شده و همزمان عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات پروژه جدید نیروگاهی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است.