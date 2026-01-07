انجام ۲۶ پرواز بارورسازی ابرها در سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محمدمهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با اشاره به اجرای عملیات بارورسازی ابرها در بیش از ۵۰ کشور جهان، گفت: بر اساس تأیید سازمان‌های جهانی، این روش در صورت اجرا با شرایط و روش مناسب می‌تواند به‌طور متوسط بین ۵ تا ۲۰ درصد افزایش بارش ایجاد کند و حتی افزایش ۱۰ درصدی بارش نیز برای کشوری با شرایط اقلیمی ایران، بسیار حائز اهمیت و مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه اقلیم کوهستانی و شرایط جغرافیایی کشور، ایران را به گزینه‌ای مناسب برای اجرای این پروژه تبدیل کرده است، افزود: اگرچه هنوز به تجهیزات کاملاً به‌روز جهانی مجهز نیستیم، اما این موضوع به معنای ناتوانی در اجرای عملیات بارورسازی نیست و تجهیزات فعلی کشور از نظر علمی مورد تأیید مجامع بین‌المللی قرار دارد.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با اشاره به وضعیت تجهیزات موجود گفت: بخشی از تجهیزات مورد استفاده، تولید داخل و بخشی نیز مربوط به تجهیزاتی است که در سال‌های گذشته از کشورهای صاحب فناوری خریداری شده است. هرچند تجهیزات پیشرفته‌تری در دنیا وجود دارد، اما تجهیزات فعلی پاسخگوی نیاز کشور است و هم‌زمان با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، در حال توسعه و ساخت تجهیزات به‌روزتر در داخل کشور هستیم تا بهره‌وری عملیات بارورسازی افزایش یابد.

جوادیان‌زاده با اشاره به عملکرد سال آبی جاری اظهار کرد: امسال تعداد پروازهای بارورسازی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و برای نخستین‌بار رکورد تعداد پرواز در یک شبانه‌روز شکسته شد؛ به‌طوری‌که ۵ پرواز در یک روز انجام شد. بر اساس آخرین آمار، در سال آبی جاری مجموعاً ۱۲ عملیات بارورسازی با پهپاد و ۱۴ عملیات هوایی با هواپیما به ثبت رسیده است.

وی در تشریح پراکندگی عملیات‌ها افزود: از مجموع عملیات‌های پهپادی، ۶ مورد در حوضه زاینده‌رود، ۵ مورد در خراسان جنوبی و یک مورد در استان‌های فارس و بوشهر انجام شده است. همچنین عملیات‌های هوایی شامل ۷ پرواز در شمال‌غرب، ۳ پرواز در تهران، ۳ پرواز در شمال‌شرق و ۲ پرواز در جنوب‌غرب کشور بوده است.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با تأکید بر اقتصادی بودن این طرح تصریح کرد: قیمت تمام‌شده عملیات بارورسازی ابرها در ایران در محدوده قیمت‌های متعارف جهانی قرار دارد و از این منظر، اجرای این پروژه توجیه‌پذیر است.

وی در پایان از پیشرفت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: تجهیزات جدیدی با همکاری این شرکت‌ها طراحی و ساخته شده که هم‌اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد و در صورت موفقیت، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فناوری و افزایش اثربخشی عملیات بارورسازی ابرها در کشور ایفا کند.

