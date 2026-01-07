در نشست خبری مطرح شد:
قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح میشود
معاون وزیر جهاد با اشاره به حذف ارز ترجیحی، گفت: قیمت جدید جو بالاتر از گندم است که به همین خاطر نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداریها برود، از این رو اصلاح قیمت گندم در کمیتهها در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز (چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴) در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد تولیدات کشاورزی، گفت: سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در داخل تولید میشود.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی مربوط به بخش زراعت است، افزود: ۹۰ تا ۹۷ میلیون تن محصولات زراعی سالانه در اقلیمها و شرایط متنوع آبوهوایی کشور تولید میشود.
به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، این میزان تولید حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور را تأمین میکند و بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش کشاورزی موظف است ضریب خوداتکایی محصولات اساسی را به ۹۰ درصد و تأمین روغن مورد نیاز کشور را به ۴۰ درصد برساند.
آنجفی با اشاره به محدودیتهای تولید، گفت: محدودیتهای جدی اعم از تغییرات اقلیمی، خشکسالی و ناترازی منابع انرژی و آب بزرگترین مانع پایداری تولید است. سال زراعی گذشته، بارندگی کشور به حدود ۱۴۰ میلیمتر رسید که کمسابقه بوده و با کمبود برق نیز هم زمان با آن شد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی، سال آینده کشاورزی کشور باید از ۵۱ میلیارد متر مکعب آب بهرهمند شود، در حالی که برنامه اولیه برای امسال ۶۶ میلیارد متر مکعب بود.
معاون وزیر کشاورزی تأکید کرد: راه جبران محدودیت منابع، افزایش بهرهوری و نفوذ دانش در کشاورزی است. این مسیر، دستاوردهای بزرگی برای بخش کشاورزی داشته است.
آنجفی درباره تولید گندم در کشور نیز، گفت: با اجرای طرح جهش تولید طی پنج سال آینده، تولید گندم از اراضی آبی به اراضی دیم منتقل میشود. حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی قابلیت تامین گندم بدون نیاز به آبهای سطحی و زیرزمینی را دارد. همچنین در کنار گندم و سایر غلات، دانههای روغنی، حبوبات و علوفه نیز تحت این برنامه تولید میشوند. سال زراعی گذشته تنها از اراضی کشور نیم میلیون تن علوفه تولید شد که قابلیت افزایش دارد.
آنجفی توسعه کشت دیم، تمرکز بر اراضی کمآببر، افزایش مکانیزاسیون و اصلاح الگوی کشت را از مهمترین محورهای برنامههای آینده این وزارتخانه دانست و گفت: این رویکردها میتواند امنیت غذایی کشور را با اتکا به منابع داخلی تقویت کند.
آنجفی با اشاره به وضعیت تولید دانههای روغنی گفت: طی ۳۰ سال گذشته ضریب خودکفایی دانههای روغنی از حدود ۱۰ درصد فراتر نرفته، اما با توسعه کشت گیاهان روغنی جدید در اراضی دیم، امکان تأمین بخشی از نیاز کشور بدون استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی فراهم شده است.
وی در مورد الگوی کشت نیز گفت: بر اساس قانون، کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و در استانها نیز استانداران مسئولیت ستادهای الگوی کشت استانی را بر عهده گرفتهاند تا فرآیند گذار از وضعیت موجود به الگوی مطلوب با کمترین چالش برای کشاورزان انجام شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت بدون مشوقهای لازم دشوار است، تصریح کرد: حذف کشتهای آببر باید همراه با معرفی کشتهای جایگزین و حمایتهای اقتصادی باشد. با وجود نبود کامل الزامات و اعتبارات، این برنامه تاکنون پیش رفته و امسال نیز تولیدات بخش زراعت بر مبنای ۵۱ میلیارد مترمکعب آب در دسترس برنامهریزی شده است.
آنجفی اصلاح بذر، بهنژادی، بهزراعی و ارتقای بهرهوری را از مسیرهای اصلی عبور از محدودیت منابع دانست و تأکید کرد: سیاستهای بخش زراعت با هدف حفظ تولید و کاهش فشار بر کشاورزان دنبال میشود.
وی در مورد قیمتگذاری گندم در سال زراعی جاری گفت: قیمت خرید تضمینی گندم امسال با در نظر گرفتن هزینههای تولید، قیمتهای جهانی و شرایط کشورهای همسایه تعیین شد و برای نخستین بار پس از اعلام نرخ، هیچ اعتراضی از سوی کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی مطرح نشد.
وی تصریح کرد: قیمت مصوب فعلی گندم پایدار است، اما نگرانیهایی درباره عدم تناسب قیمت گندم با سایر محصولات کشاورزی وجود دارد؛ چراکه قیمتگذاری بسیاری از محصولات از جمله دانههای روغنی و جو بر مبنای قیمت گندم انجام میشود.