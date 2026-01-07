به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فروش فوق العاده خودرو اطلس S از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 17 دی ماه آغاز می‌شود و تا ساعت 24 روز شنبه 20 دی ماه ادامه خواهد یافت.

در این طرح متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده می‌توانند برای خودرو اطلس S مجهز به سیستم SBR ثبت‌نام کنند.

تحویل این خودروها 90 روز پس از تکمیل پرونده و پذیرش در سیستم انجام می شود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

