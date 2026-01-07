واریز مرحله نخست سود سهام عدالت از امروز آغاز میشود + جدول واریز سود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله نخست سود سهام عدالت از امروز، چهارشنبه، آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، حجتاله صیدی اعلام کرد: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله نخست سود سهام عدالت از امروز به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز میشود.
او با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی به سهامداران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، گفت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۵۱۵ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۶۰۷ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هر ۲ گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می کنند، گفت: با همکاری شبکه بانکی، تا فردا کل فرایند توزیع سود به اتمام خواهد رسید.