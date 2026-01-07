شفافسازی هلدینگ خلیجفارس:
عینک محافظ کارکنان خریداری نشده، صرفا از منابع مختلف استعلام قیمت شده است
جزئیات هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی؛ از مدرسهسازی و خرید دستگاه دیالیز تا کمک به اردوهای جهادی منطقه
در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص هزینه ۱۵ میلیاردی برای خرید ۲۵۰۰ عینکآفتابی در هلدینگ خلیجفارس و سوءبرداشتهای ایجاد شده، روابطعمومی این گروه تأکید کرد که این عینکها اساساً خریداری نشده و صرفاً برای تأمین عینکها طبق ضوابط HSE مراحل استعلام در یکی از شرکتهای تابعه مبتنی بر قوانین و مقررات صورتگرفته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
۱. با توجه به شرایط اقلیمی استان خوزستان و شدت بالای تابش نور خورشید و تشعشعات UV، استفاده از عینکهای استاندارد ضدآفتاب برای کارکنان، بهویژه در محیطهای عملیاتی، یک ضرورت ایمنی و بهداشتی است. این اقدام همانند تأمین لباس کار، کفش و کلاه ایمنی، در زمره مسئولیتهای کارفرما برای حفظ سلامت نیروی انسانی محسوب میشود.
۲. در سالهای گذشته، به دلیل محدودیت در کیفیت برخی عینکهای تأمینشده از برندهای متفرقه، نیازهای حفاظتی کارکنان بهصورت کامل برآورده نشده بود. ازاینرو، پس از بررسیهای فنی، استعلام از شرکتهای معتبر داخلی و تأیید کمیته تخصصی ایمنی و بهداشت، نمایندگی رسمی یکی از برندهای دارای استاندارد معتبر باقیمت کارشناسی شده، کاملاً مطابق با ضوابط قانونی، آییننامه معاملات و دستورالعملهای داخلی وپس از استعلام بها از چند شرکت، انتخاب شده و هیچ خریدی هنوز انجام نشده و تمامی مراحل طی شده بهصورت شفاف و مستندسازی شده موجود است.
۳. همچنین درباره ابهام مطرح شده درباره محل هزینه کرد ۳۲ میلیارد تومان هزینه مسئولیت اجتماعی یادآور میشود این هزینه بر اساس مصوبه شورای راهبردی، مطابق اساسنامه مصوب وزارت نفت و مصوبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای طرح حمایت از تحصیل دانشآموزان مستعد کم برخوردار، تکمیل مدرسه اختلالات شهر بندر امام خمینی، احداث و تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه ناحیه صنعتی ماهشهر، پروژه سالن رزمی شهر بندر امام خمینی، خرید دستگاه دیالیز برای شهرستان و… هزینه شده و تمامی مصوبات قانونی آن موجود است.