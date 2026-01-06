خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ١۶ دی ماه ١۴٠۴

کد خبر : 1738368
امروز سه شنبه ١۶ دی ماه قیمت انواع سکه و طلا اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ١۶ دی ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴۵٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۶ میلیون  و ٢١٠ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ٢١ میلیون و ۶٨٧ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١۶٩ میلیون و ٩٨٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١۶٢ و ١٨۵ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٨٨ میلیون و ٣٣٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۴ میلیون و ٣۴٠ هزار تومان رسید.

 

