فرمانده مرزبانی آستارا در بازدید از نمایندگی ایلنا در آستارا:
رسانه ها نقش مهمی در انعکاس جانفشانی مرزبانان دارند
فرمانده مرزبانی آستارا وظیفه و نقش رسانه ها در انعکاس زحمات نیروهای مرزبانی را بسیار مهم عنوان کرد و ارتباط مرزبانی با مرزنشینان را صمیمی و بسیار نزدیک خواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از آستارا، سرهنگ حمید باقری، در بازدید از نمایندگی ایلنا در این شهرستان با ابراز خرسندی از حضور این خبرگزاری در جمع رسانههای این شهر بندری گفت: مامورین هنگ مرزی در روستاها با مردمی با صفا و صمیمیت در ارتباط هستند که هنگ مرزی را مرجع حل مشکلات خود در همه زمینهها می بینند و با مراجعه به ما خواهان انعکاس و حتی حل این مشکلات هستند.
وی در ادامه اذعان کرد: از اینکه مرزنشینان این همه به خادمان خود در هنگ مرزی اعتماد دارند و این اعتبار را برای ما قائل هستند خوشحال هستیم و به آن افتخار میکنیم و تمام تلاش ما این است که این ارتباط حفظ و تا جایی که قانون اجازه میدهد برای استیفای حقوق مرزنشینان تلاش کنیم.
باقری با بیان این مسأله که اعتماد و صمیمیت مردم مرزنشین به مرزبانی شیرینی خستگی کار را از بین می برد افزود: ما صفا و صمیمیتی که در مردم مرزنشین میبینیم در هیچ جا دیده نمیشود؛ یکی از وظایف مرزبانی استیفای حقوق مرزنشینان است و ما با دل و جان در چارچوب وظایف این مشکلات را حل میکنیم.
فرمانده مرزبانی آستارا همچنین عنوان کرد: انعکاس تلاشها و ارتباط محکم مردم مرزنشین و مرزبانی بر عهده رسانههاست و ما هم در مجموعه مرزبانی آستارا خوشحالیم که این ارتباط محکمتر باشد و از حضور ایلنا در این شهر که دایره رسانهها و اطلاعرسانی را گستردهتر میکند،خوشحال و آن را به فال نیک میگیریم
فرمانده مرزبانی آستارا همچنین در خصوص شهادت شهید رحیمی مجیدی نیز گفت : ما این شهادت دلیرانه را تبریک و تسلیت میگوییم . تسلیت به خانواده این شهید و تبریک برای شهادت به خود شهید؛ این مسأله مسئولیت ما را در خصوص مردم،خانواده مرزبانی و شهدا بیشتر میکند و موظفیم که دینی که از شهدا بر گردن ماست را بیش از پیش پیگیری وادا کنیم .
گفتنی است؛ در خاتمه طرفین در خصوص بهبود اطلاع رسانی و ارتقاء سطح تعامل هنگ مرزی و خبرگزاری ایلنا در آستارا نیز گفتگو کردند.