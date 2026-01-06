به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس گفت: هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۴۶۵ دلار ارز در سامانه نیما عرضه کرده است.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: همچنین هلدینگ خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۴۲۳ دلار منابع ارزی داشته است که ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۵۴۵ دلار آن را در سامانه نیما عرضه کرده است.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس تصریح کرد: این گروه از مجموع منابع ارزی حاصل شده به مبلغ ۴ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۲۹۹ دلاری خود در سال،۱۴۰۳ مبلغ ۴۴۱ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۹۹۴ دلار را صرف خرید مواد اولیه، قطعات و کاتالیست کرده و ۷۴۳ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۷۱ دلار جهت پرداخت هزینه‌های لجستیک و ۶۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۳۷ دلار بابت مطالبات بانکی، صرف کرده است.

به گفته وی، این دست هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴ در مجموع یک میلیارد و ۶۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۹۶ دلار بوده است.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: نظر به جاری بودن عملیات انتقال ارز، مبلغ ۲۲۰ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۸۶۲ دلار مانده ابتدای دوره از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۲۳۲ دلار از سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ منتقل شده است. دو

گفتنی است، نگاهی به عملکرد «فارس» نشان می‌دهد که این شرکت از سال ۱۳۹۷ به تمام تعهدات ارزی خود عمل کرده و هم اکنون نیز از مجموع درآمدهای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۴ میلیون دلار ارزفروش رفته نزد بانک‌ها و بیش از ۱۳۵ میلیون دلار ارز جهت عرضه در سامانه نیما دارد.

