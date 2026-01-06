مجوز احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در تهران صادر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدصادق معتمدیان در مراسم بهره برداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژه های بهینه سازی با بیان اینکه پارسال و امسال یکی از سخت ترین سال‌های دهه های اخیر در حوزه آب و برق بوده اما از این شرایط عبور کردیم، اظهار داشت: با راهبری رییس جمهور تجدیدپذیرها تبدیل به گفتمان عمومی شده است.

وی افزود: قبل از دولت چهاردهم ۱۲۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر داشتیم اکنون فقط در تهران ۱۲ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر صادر شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه مجوز ۷۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور صادر شده تصریح کرد: قبل از دولت چهاردهم ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران داشتیم اکنون دو کمیته انرژی و تامین زمین برای توسعه این بخش تشکیل دادیم و بر این اساس ۱۸ هزار هکتار زمین احصا شده است و عملیات احداث ۱۵۵۰ مگاوات شروع شده است.

