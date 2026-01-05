خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو

آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
کد خبر : 1738017
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گقت: ساعاتی قبل یک خودرو به دلیل نقص فنی در جایگاهی در جنوب تهران دچار آتش سوزی شد.

رضا نواز در گفت و گو با خبرنکار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: ساعاتی قبل یک خودرو به دلیل نقص فنی در جایگاهی در جنوب تهران محدوده دولت آباد دچار آتش سوزی شد و متاسفانه حریق به بخشهایی از جایگاه نیز سرایت کرد،

وی افزود: البته آتش اطفا شد و اقدامات لازم برای ترمیم و تعمیر بخش آسیب دیده و بازگرداندن جایگاه به مدار در حال انجام است.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تاکید کرد: این حادثه هیچ تلفات انسانی نداشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی