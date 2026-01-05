آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو

رضا نواز در گفت و گو با خبرنکار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: ساعاتی قبل یک خودرو به دلیل نقص فنی در جایگاهی در جنوب تهران محدوده دولت آباد دچار آتش سوزی شد و متاسفانه حریق به بخشهایی از جایگاه نیز سرایت کرد،

وی افزود: البته آتش اطفا شد و اقدامات لازم برای ترمیم و تعمیر بخش آسیب دیده و بازگرداندن جایگاه به مدار در حال انجام است.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تاکید کرد: این حادثه هیچ تلفات انسانی نداشت.

