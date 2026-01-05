به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز عصر (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) در یکصد و سی‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با تصمیمی که «دیروز» در بانک مرکزی اتخاذ شد، حرکت به سمت «بازار توافقی» به طور کامل نهایی شده است.

وی همچنین از تشکیل «تالار/کمیته‌ای» با محوریت وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد که مأموریت آن، حسابرسی کامل بدهی‌های ایجادشده، مشخص‌کردن دقیق مطالبات و تدوین برنامه بازپرداخت است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مطالبات به‌صورت دقیق محاسبه و برنامه بازپرداخت مشخص خواهد شد، گفت: طلبکاران بابت تعیین تکلیف بدهی‌ها اطمینان داشته باشند.

مدنی‌زاده در ادامه به نیاز بالای واردکنندگان به سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: برای تأمین سرمایه در گردش واردات کالا، برنامه مشخصی تدوین شده و «با حمایت بانک‌ها و پشتیبانی بانک مرکزی»، منابع لازم در اختیار قرار می‌گیرد.

به گفته او، در این برنامه، کالاهای اساسی در اولویت نخست تأمین سرمایه در گردش قرار دارند و پس از آن، بخش‌هایی از حوزه‌های صنعتی که جزئیات آن به‌وسیله وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط اعلام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش درباره سازوکار جبران اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها توضیح داد: مبنای محاسبات، «سبد مصرفی دهک‌های میانی» قرار گرفته و بر اساس تغییر قیمت این سبد (از قیمت مصوب قبلی به قیمت جدید پس از تغییرات)، میزان یارانه/اعتبار لازم تعیین می‌شود تا تا حد امکان قدرت خرید این سبد حفظ شود.

وی افزود: با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد و منابع مرتبط «در یک حساب پس‌انداز می‌شود» و سپس به شکل ماهانه به «اعتبار کالا» افزوده خواهد شد. کرد رقم‌های اعلامی ثابت نیست و متناسب با تغییرات، برای جبران قدرت خرید تنظیم می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: معادل «چهار ماه» اعتبار در حساب هم‌وطنان ذخیره شده و «ماه اول» باز و قابل استفاده خواهد بود و به‌تدریج سایر ماه‌ها نیز در دسترس قرار می‌گیرد.

