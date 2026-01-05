خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید وزیر نفت از تأسیسات پتروپالایش کنگان

بازدید وزیر نفت از تأسیسات پتروپالایش کنگان
کد خبر : 1737941
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت در جریان سفر یک‌ روزه به عسلویه پس از بازدید از سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی از پتروپالایش کنگان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن پاک‌نژاد امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با همراهی حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی دیگر از مدیران عازم عسلویه شد و مورد استقبال موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید یک روزه از سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم، پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و پتروپالایش کنگان بازدید کرد.

شرکت پتروپالایش کنگان با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع عظیم گازی کشور و تکمیل زنجیره ارزش هیدروکربوری تأسیس شده است.

این شرکت با تمرکز بر فرآوری و تبدیل گاز غنی فاز ۱۲ پارس جنوبی به محصولات با ارزش افزوده بالا، نقش کلیدی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران ایفا می‌کند.

فاز ۱۲، بزرگترین فاز پارس جنوبی، در جنوب شرقی‌ترین بخش این میدان و در مجاورت مرز دریایی قطر قرار دارد. بخش دریایی این فاز در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از ساحل ایران و بخش خشکی آن در منطقه کنگان (۶۵ کیلومتری غرب عسلویه) واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی