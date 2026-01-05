بازدید وزیر نفت از تأسیسات پتروپالایش کنگان
وزیر نفت در جریان سفر یک روزه به عسلویه پس از بازدید از سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی از پتروپالایش کنگان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن پاکنژاد امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با همراهی حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی دیگر از مدیران عازم عسلویه شد و مورد استقبال موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی قرار گرفت.
وی در جریان این بازدید یک روزه از سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم، پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و پتروپالایش کنگان بازدید کرد.
شرکت پتروپالایش کنگان با هدف بهرهبرداری بهینه از منابع عظیم گازی کشور و تکمیل زنجیره ارزش هیدروکربوری تأسیس شده است.
این شرکت با تمرکز بر فرآوری و تبدیل گاز غنی فاز ۱۲ پارس جنوبی به محصولات با ارزش افزوده بالا، نقش کلیدی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران ایفا میکند.
فاز ۱۲، بزرگترین فاز پارس جنوبی، در جنوب شرقیترین بخش این میدان و در مجاورت مرز دریایی قطر قرار دارد. بخش دریایی این فاز در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از ساحل ایران و بخش خشکی آن در منطقه کنگان (۶۵ کیلومتری غرب عسلویه) واقع شده است.