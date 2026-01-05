بازدید وزیر نفت از تأسیسات پتروپالایش کنگان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن پاک‌نژاد امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با همراهی حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی دیگر از مدیران عازم عسلویه شد و مورد استقبال موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی قرار گرفت.