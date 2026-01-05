سایپا استاندارد «تأیید نوع» خودروی آریا را دریافت کرد/ شرکت سایپا مجاز به عرضه و فروش خودروی آریا شد
شرکت سایپا موفق شد گواهی «تأیید نوع» خودروی جدید آریا را از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پس از ارسال مدارک و مستندات فنی خودروی آریا و طی فرآیندهای ارزیابی، آزمونها و تستهای مورد نظر سازمان ملی استاندارد، گواهی تأیید نوع این محصول صادر و به شرکت سایپا ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، مستندات خودروی آریا پس از صحهگذاری و انجام آزمونهای مرتبط بر مبنای استانداردهای ۸۵گانه، برای صدور گواهی تأیید نوع به سازمان ملی استاندارد ارسال شده است.
با دریافت این مجوز، شرکت سایپا مجاز به عرضه و فروش خودروی آریا شده است. در این میان مراحل اخذ مجوز شمارهگذاری این محصول از پلیس راهور فراجا در دست اقدام است.
سایپا آریا دارای یک موتور ۲ لیتری چهارسیلندر خطی است که توان تولید ۱۳۸ اسببخار قدرت در ۶۰۰۰ دور در دقیقه و ۱۸۹ نیوتنمتر گشتاور در ۴۴۰۰ دور در دقیقه را دارد. در این موتور از سیستم تایمینگ متغیر سوپاپها (VVT) استفاده شده که باعث بهبود راندمان، کاهش مصرف سوخت و افزایش گشتاور در دورهای میانی میشود و با استاندارد آلایندگی یورو۵ همخوانی دارد و در نسخههای آتی، امکان ارتقا به یورو۶ نیز وجود دارد.
این خودرو از یک گیربکس اتوماتیک ۶ سرعته با مبدل گشتاور (AT) به چرخهای جلو بهره می برد. این گیربکس قابلیت تعویض دستی دندهها از طریق حالت تیپترونیک را در اختیار راننده میگذارد.
در تعلیق جلو از سیستم مکفرسون و در محور عقب از یکپارچه تیر پیچشی (Torsion Beam) استفاده شده است. ترمزهای جلو از نوع دیسکی خنکشونده و ترمزهای عقب از نوع دیسکی معمولی هستند.