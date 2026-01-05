به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز و هم زمان با اولین روز پس از ابلاغ حذف ارز ترجیحی؛ «در بازارگاه (محل توزیع نهاده) ذرت کیلویی ۴۱ تا ۴۳، سویا ۶۷ تا ۶۸ و جو ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به فروش رفت.»

این در حالی بود که پیش از حذف ارز ترجیحی، جو و ذرت کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان در بازارگاه عرضه می‌شد.

ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از روز گذشته حذف شد و مصوبه دولت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

به گفته سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده کشاورزی، قیمت‌ها با توافق شرکت‌های عرضه کننده و خریداران نهایی می‌شود و وزارت جهاد نقشی ندارد.

قیمت‌های امروز بازار سه تا چهار برابر نسبت به نرخ مصوب افزایش داشته اما نسبت به بازار آزاد تغییر چندانی ندارد.