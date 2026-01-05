مشاور وزیر صمت:
برای حل مشکلات کشور، راهی جز تقویت تولید وجود ندارد
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر قرار است مشکلات کشور حل شود، راهی جز تقویت تولید وجود ندارد، گفت: تا زمانی که فرهنگ تولید نهادینه نشود، حتی با وجود زیرساختها، انرژی و سرمایه، نمیتوان به تولید مؤثر و ارزشآفرین دست یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) در نخستین جشنواره فیلم و عکس «چرخ صنعت» که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، گفت: برگزاری این جشنواره نتیجه تلاش شبانهروزی مجموعهای از افراد بود و برای من یادآور خاطرات مشترکی از همکاری میان فرهنگ و صنعت است؛ تجربهای که سالها پیش در سیمان تهران بهخوبی لمس کردیم و نشان داد پیوند این دو حوزه تا چه اندازه میتواند اثربخش باشد.
وی افزود: امروز صنعت کشور با چالشهایی همچون تورم ، بیکاری، ناترازی انرژی در برق، گاز و آب، تنگناهای ارزی و فشار تحریمهای خارجی و حتی برخی فشارهای درونی مواجه است، اما با وجود همه این مشکلات، تنها یک راهحل پیش روی ماست و آن «تولید» است. تولید در معنای واقعی خود، خلق ارزش میکند و تنها پولی است که بدون آسیب زدن به اقتصاد، میتواند کشور را نجات دهد.
مشاور وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولید میتواند تورم را کنترل کند، گفت: تولید میتواند اشتغال ایجاد کند، فقر را کاهش دهد و صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور را افزایش دهد. هر مسیر دیگری غیر از تولید، به سوداگری ختم میشود. اگر قرار است مشکلات کشور حل شود، راهی جز تقویت تولید وجود ندارد.
حسینی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: وزیر صمت از ابتدای آغاز به کار، تلاش کرد گفتمان تولید را بهعنوان محور اصلی وزارتخانه و حتی دولت جا بیندازد. شعار «معدن پیشران، صنعت ارزشآفرین و تجارت هوشمند» در واقع بیانیهای روشن از این رویکرد است و نشان میدهد دغدغه اصلی وزارت صمت چیزی جز تولید نیست.
به گفته وی، مشکلات صنعت به کمبود زیرساخت محدود نمیشود، بلکه ما در بسیاری از صنایع ظرفیتهای سختافزاری بالایی ایجاد کردهایم، اما تولید واقعی متناسب با این ظرفیتها نیست. بهعنوان نمونه، در صنعت فولاد ظرفیت ۵۵ میلیون تنی ایجاد شده، اما تولید واقعی حدود ۳۰ میلیون تن است. در صنعت سیمان نیز ظرفیت ۸۵ میلیون تن داریم، اما تولید کمتر از آن است. ریشه این فاصلهها بیش از آنکه فنی باشد، فرهنگی است.
مشاور وزیر صمت با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور گفت: اگر تنها پنج درصد از مصرف خانگی گاز کاهش یابد، میتوان خوراک لازم برای افزایش قابلتوجه تولید فولاد را تأمین کرد و میلیاردها دلار به صادرات غیرنفتی افزود. بنابراین، مشکل کمبود منابع نیست، بلکه نبود فرهنگ درست مصرف و اولویتدادن به تولید است.
حسینی با تأکید بر نقش فرهنگسازی در سیاستگذاریها افزود: تجربه نشان داده استفاده از ابزارهای قهری چندان موفق نیست و در حوزه تولید نیز باید از مسیر آموزش و فرهنگسازی وارد شد. جشنواره «چرخ صنعت» گامی کوچک اما مهم در همین مسیر است.
جشنواره فیلم و عکس «چرخ صنعت» زمینهساز گفتوگوی فرهنگ و صنعت است
محمدرضا خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در نخستین جشنواره فیلم و عکس «چرخ صنعت» بر تقویت ارتباط میان اصحاب فرهنگ و صنعت تأکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد فضایی است تا صنعتگران، صاحبان صنایع، عکاسان، فیلمسازان، نویسندگان و اهل ادب بتوانند با یکدیگر گفتوگو کنند و از ظرفیتهای هم بهره ببرند.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه جشنواره در این سازمان، گفت: اهداف برگزاری این جشنواره عبارت است از:
۱. تقویت ارتباط و همافزایی میان فرهنگ و صنعت: ایجاد بستری برای گفتوگوی مستقیم و سازنده بین فعالان این دو عرصه.
۲. استفاده از زبان هنر برای ترویج و سندسازی دستاوردهای صنعتی: بهکارگیری ظرفیت نافذ هنر برای نمایش بهتر عملکردها و پیشرفتهای صنعتی.
۳. نمایش زیباییهای آفرینشهای صنعتی و ایجاد حافظه تصویری: ثبت و ماندگارسازی زیباییهای موجود در صنایع و تولیدات، از جمله خودروسازی، و ایجاد آرشیوی غنی از تصاویر صنعتی کشور.
وی افزود: صنایع فرهنگی در کشور میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ملی داشته باشد و متأسفانه این حوزه آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.
وی از مدیران صنعتی خواست تا با استفاده از آثار اصیل هنری، مانند عکسها و آثار هنری دارای هویت ایرانی، در فضاهای اداری و صنعتی خود، از هنرمندان حمایت و زیباییشناسی را ترویج کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بر ضرورت ورود مفاهیمی مانند «کارآفرینی» و «خلاقیت» به متون درسی، رمانها و سینمای کشور تأکید کرد و گفت: در این دوره حدود ۲۴ اثر معرفی شدند و ما آمادهایم تا با ایجاد شاخصهای شفاف، به شناسایی و معرفی فیلمسازان و عکاسان برتر حوزه صنعت بپردازیم.