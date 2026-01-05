منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه ما هر روز با یک چالش بسیار بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم، گفت: یک تولیدکننده و بازرگان باید به فکر تولید و تجارت باشد نه اینکه هر روز با یک بازی جدید رو‌به‌رو باشد.

شوک قیمتی گوشت با تغییر قیمت ارز ترجیحی

پوریان در مورد قیمت گوشت قرمز و مرغ در صورت حذف ارز ترجیحی، گفت: ما نباید فراموش کنیم که این موارد، امتحانات پس‌داده‌شده و نسخه‌هایی است که قبلا انجام شده است.

رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد این نسخه‌ها، گفت: در موارد قبل، ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف نشد، بلکه تغییر قیمت داده شد. قیمت ارز ترجیحی نهاده‌های دامی در دوره رئیس‌جمهور وقت از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت.

وی افزود: به همین دلیل، ما با یک شوک قیمتی در حوزه گوشت رو‌به‌رو شدیم. قیمت دام سبک و سنگین در محدوده کیلویی ۳۲ تا ۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ بود که به یکباره دچار شوک قیمتی شد. در آن سال ما دیدیم که حوزه طیور و دام تاثیر بسیار زیادی از تغییر ارز نهاده‌های دامی دیدند.

تولید خانگی گوشت از دست رفت

رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه تغییرات قیمتی گوشت نشان می‌دهد که تاثیرات نهاده در بخش تولید بسیار بالا بوده است، گفت: ما پیش از این، تذکر و هشدار داده بودیم که ارز ترجیحی نهاده‌های دامی تغییر نکند، زیرا تولید با این ارز در حال انجام است.

پوریان با بیان اینکه پیش از تغییر قیمت ارز ترجیحی بخش زیادی از تولید گوشت، تولید خانگی و روستایی بود، گفت: تولید خانگی و روستایی گوشت با هزینه‌های کم انجام می‌شد؛ ولی با افزایش قیمت در بخش تولید، تولید خانگی یا تولید روستایی یا به عبارتی تولیدکنندگان خرده‌پا از پس هزینه‌هاد برنیامدند و تولید را تعطیل کردند و دام مولد آنها که بخشی از دام مولد کشور بود، به کشتارگاه گسیل شد.

وی با تاکید بر هشدار نسبت به تبعات قیمت ارز ترجیحی، گفت: ما هشدار داده بودیم که ارز ترجیحی را تغییر ندهید، ولی اتفاقی که نباید بیفتد، افتاد و ما شاهد این بودیم که به یکباره قیمت محصولات در حوزه گوشت با افزایش هزینه خوراک، دچار جهش شد.

وابستگی ۹۰ درصدی صنعت طیور به نهاده‌های دامی

رئیس شورای تأمین دام کشور با تاکید بر اینکه برخلاف اینکه دولت تصور می‌کند ارز ترجیحی در قیمت گوشت تاثیرگذار نیست یا تاثیر کمی دارد، اما تاثیر بسیار زیادی دارد، گفت: دولت کمر به حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی بسته است. با توجه به وابستگی ۹۰ درصدی صنعت طیور و ۳۰ درصدی صنعت دام به نهاده‌های دامی، عملاً تولیدکنندگان بزرگ در پیشبرد و تداوم تولید با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو خواهند شد.

پوریان افزود: با حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی، دولت نخستین ضربه را به تولید وارد کرده است، زیرا قیمت تمام‌شده این کالا به یکباره افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی، اهرم و یک متغیر بسیار حساس و کلیدی در بخش تولید دام و طیور است که شامل بخش‌های لبنیات، گوشت، تخم مرغ و... می‌شود، گفت: ما هرچقدر به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده هم یارانه بدهیم، باز هم نمی‌تواند کمک‌کننده باشد و راهکار آن این است که به جای حذف آن، باید آن را محدود و بخش‌بندی کرد؛ ولی انتقال آن به انتهای زنجیره، باعث شوک به تولید و مصرف‌کننده می‌شود.

حذف ارز ترجیحی نهاده دامی یعنی نابودی تولید

رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی به جای آنکه تولید را رشد دهیم، آن را محدود کرده‌ایم، گفت: لازم است در این موضوع بازنگری شود، زیرا موضوع بسیار حساسی است. کافی است به آشفتگی بخش نهاده‌های دامی در چند وقت اخیر نگاه کنید، حالا اگر ارز ترجیحی حذف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به گفته پوریان، در ابتدای همین امسال، گوشت گرم با ارز ترجیحی به میزان کم وارد و با قیمت ۳۷۰ هزار تومان در سازمان میادین عرضه می‌شد، گوشت‌های منجمد نیز با ارز ترکیبی وارد و به قیمت ۴۲۰ هزار تومان عرضه می‌شد. هرچند واردات آن محدود بود؛ ولی روی بازار تاثیر داشت و ثبات قیمتی را در بازار ایجاد می‌کرد؛ اما با توقف آن چه شد؟

وی با بیان این موضوع که «چرا با معیشت مردم بازی می‌کنید؟» تاکید کرد: اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود، باید منتظر شوک قیمتی بسیار قوی در قیمت گوشت دام و طیور و.. باشیم.

