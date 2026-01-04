چین ۲۲ محموله الانجی از روسیه خرید
دادههای ردیابی کشتی نشان میدهد چین در سال ۲۰۲۵، ۲۲ محموله گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از پروژههای تحریمشده روسیه دریافت کرده است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، طبق دادههای کپلر و گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن، چین در سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۲ محموله الانجی از دو پروژه صادراتی روسیه که تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، دریافت کرد.
این دادهها نشان میدهد یک محموله از پایانه «پورتووایا» و بقیه از پروژه «آرکتیک الانجی ۲» (۲ Arctic LNG) بوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا این پروژهها را برای فشار بر روسیه پس از آغاز تنشهای مسکو و کییف در فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی تحریم کردهاند.
شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC) هرکدام ۱۰ درصد از پروژه «آرکتیک الانجی ۲» را در اختیار دارند.
همه محمولهها به پایانه الانجی «بیهای» در منطقه «گوانگشی» در جنوب غربی چین تحویل داده شدهاند.