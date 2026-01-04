خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس تأکید کرد:

لزوم تسریع در افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تقویت تأمین مالی تولید و امنیت غذایی

لزوم تسریع در افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تقویت تأمین مالی تولید و امنیت غذایی
کد خبر : 1737349
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش محوری بانک کشاورزی در حمایت از تولید و تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور، خواستار تسریع در اجرای مصوبه افزایش سرمایه این بانک به‌منظور تقویت تأمین سرمایه در گردش کشاورزان، به‌ویژه کشاورزان خرد، شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، یحیی سلیمانی با بیان این مطلب، اظهار داشت: بانک کشاورزی با هدف حمایت و تأمین مالی بخش کشاورزی و در نهایت توسعه این بخش مهم اقتصادی ایجاد شده و از کشاورز خرد تا صنایع تبدیلی و کل زنجیره ارزش کشاورزی را پوشش می‌دهد. 

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش کشاورزی از ارکان مهم اقتصاد کشور است و رشد آن می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمک کند.

وی با اشاره به عملکرد بانک کشاورزی در سال‌های اخیر تصریح کرد: این بانک متناسب با منابع در اختیار، خدمات و تسهیلات مناسبی به کشاورزان ارائه داده است، اما در شرایط فعلی بخشی از کشاورزان، به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه در گردش، با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. از این‌رو انتظار می‌رود بانک کشاورزی با ورود جدی‌تر و مؤثرتر، به‌ویژه در حمایت از کشاورزان خرد که عمدتاً در مناطق روستایی ساکن هستند، نقش‌آفرینی خود را تقویت کند.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش اساسی کشاورزان خرد در تأمین امنیت غذایی کشور، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در این مسیر مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارند و در همین چارچوب، افزایش سرمایه بانک کشاورزی می‌تواند امکان ایفای مؤثرتر این نقش را در شرایط حساس کنونی فراهم کند.

سلیمانی با اشاره به گذشت حدود ۹ ماه از سال و عدم اجرای مصوبه افزایش سرمایه بانک کشاورزی، اظهار داشت: هرچند بخش عمده‌ای از بانک‌ها اقدامات مربوط به افزایش سرمایه را انجام داده‌اند، اما اجرای این مصوبه درباره بانک کشاورزی با تأخیر مواجه شده است. از همین رو مجلس این موضوع را به‌طور جدی از دولت پیگیری می‌کند و با وجود اینکه دولت نیز اراده لازم را در این زمینه دارد، اما ضروری است روند اجرا با سرعت بیشتری دنبال شود.

این نماینده مجلس در جمع‌بندی سخنان خود گفت: بانک کشاورزی با تسریع در افزایش سرمایه می‌تواند متناسب با وسع و منابع خود، نقش مؤثرتری در تأمین مالی بخش کشاورزی، حمایت از تولید و صیانت از امنیت غذایی کشور ایفاء کند.

