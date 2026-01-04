خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور خبر داد؛

توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه

توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه
کد خبر : 1737209
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، نیاز ماهانه کشور به نهاده‌های دامی را براساس آمارها یک میلیون تن اعلام کرد و گفت: موجودی فعلی نهاده‌ها در بنادر بیش از این رقم است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری با اشاره به روند تأمین و توزیع نهاده‌ها گفت: تاکنون صد درصد سهمیه ذرت و جو و حدود ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به ماه آذر در سراسر کشور توزیع شده است.

وی افزود: در هفته آینده، کل سهمیه نهاده‌های دامی مربوط به ماه دی در سامانه «بازارگاه» بارگذاری خواهد شد تا تولیدکنندگان بدون وقفه به نهاده مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با تأکید بر تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: مرغدارانی که اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند، کنجاله سویا مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نیاز کل کشور تا پایان سال حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: میزان ذخایر موجود در مبادی ورودی کشور بیش از این مقدار است و وضعیت تأمین نهاده‌ها کاملاً مطلوب است.

