خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطع صادرات نفت ونزوئلا در بحبوحه آشفتگی سیاسی

قطع صادرات نفت ونزوئلا در بحبوحه آشفتگی سیاسی
کد خبر : 1737175
لینک کوتاه کپی شد.

منابع مطلع اعلام کردند صادرات نفت ونزوئلا در بحبوحه آشفتگی سیاسی و تشدید تحریم‌های آمریکا قطع شده است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، چهار منبع نزدیک به عملیات روز شنبه (۱۳ دی) گفتند: صادرات نفت ونزوئلا که پیش‌تر به حداقل رسیده بود، اکنون متوقف شده است، زیرا کاپیتان‌ها در پایانه‌ها درخواستی برای اجازه حرکت نفتکش‌ها بارگیری‌شده دریافت نکرده‌اند.

توقف صادرات نفت ونزوئلا در حالی رخ می‌دهد که واشینگتن نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسرش را از کاراکاس خارج  و اعلام کرد بر گذار سیاسی در این کشور آمریکای جنوبی نظارت خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا،، روز شنبه گفت: تحریم نفتی علیه ونزوئلا به‌طور کامل اعمال می‌شود.

طبق داده‌های نظارتی، چند نفتکش که به‌تازگی نفت خام و سوخت را به مقصد آمریکا و آسیا بارگیری کرده بودند، ثابت مانده‌اند و شماری دیگر که منتظر بارگیری بودند، خالی مانده‌اند.

مؤسسه «تنکر ترکرز» گزارش داد روز شنبه هیچ نفتکشی در پایانه خوزه ونزوئلا بارگیری نکرده است.

به گفته منابع و اسناد شرکت دولتی پدوسا، تعلیق کامل صادرات نفت، ازجمله نفتکش‌های اجاره‌ای از سوی شورون، شریک اصلی پدوسا، می‌تواند کشور را به کاهش تولید در میدان‌های نفتی وادار کند، زیرا مخازن ذخیره‌سازی و حتی کشتی‌های مورد استفاده برای ذخیره‌سازی شناور در هفته‌های اخیر به‌سرعت پر شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی