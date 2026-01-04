قطع صادرات نفت ونزوئلا در بحبوحه آشفتگی سیاسی
منابع مطلع اعلام کردند صادرات نفت ونزوئلا در بحبوحه آشفتگی سیاسی و تشدید تحریمهای آمریکا قطع شده است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، چهار منبع نزدیک به عملیات روز شنبه (۱۳ دی) گفتند: صادرات نفت ونزوئلا که پیشتر به حداقل رسیده بود، اکنون متوقف شده است، زیرا کاپیتانها در پایانهها درخواستی برای اجازه حرکت نفتکشها بارگیریشده دریافت نکردهاند.
توقف صادرات نفت ونزوئلا در حالی رخ میدهد که واشینگتن نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا و همسرش را از کاراکاس خارج و اعلام کرد بر گذار سیاسی در این کشور آمریکای جنوبی نظارت خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا،، روز شنبه گفت: تحریم نفتی علیه ونزوئلا بهطور کامل اعمال میشود.
طبق دادههای نظارتی، چند نفتکش که بهتازگی نفت خام و سوخت را به مقصد آمریکا و آسیا بارگیری کرده بودند، ثابت ماندهاند و شماری دیگر که منتظر بارگیری بودند، خالی ماندهاند.
مؤسسه «تنکر ترکرز» گزارش داد روز شنبه هیچ نفتکشی در پایانه خوزه ونزوئلا بارگیری نکرده است.
به گفته منابع و اسناد شرکت دولتی پدوسا، تعلیق کامل صادرات نفت، ازجمله نفتکشهای اجارهای از سوی شورون، شریک اصلی پدوسا، میتواند کشور را به کاهش تولید در میدانهای نفتی وادار کند، زیرا مخازن ذخیرهسازی و حتی کشتیهای مورد استفاده برای ذخیرهسازی شناور در هفتههای اخیر بهسرعت پر شدهاند.