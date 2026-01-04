معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا:
شرط کاهش نرخ دلار تا شب عید / «همتی» بازار ارز را رها نکند
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در ٢٠ روز شاهد آن بودیم که نرخ ارز دچار جهش قابل توجهی شد و نباید بازار رها باشد، گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است و یکی از مهمترین برنامههای رییس کل بانک مرکزی پیش بینی وضعیت اقتصاد و تورم تا شب عید است.
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اولویتهای همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی در این شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: اولویتها و برنامههایی که اخیرا آقای همتی اعلام کرده، هدفگذاری تمام روسای بانک مرکزی بوده است و اعتقاد به بازار برای کنترل نرخ ارز هم حرف درستی است و باید عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرد. اما بانک مرکزی کریدوری را مشخص میکند که اگر در مسیر آن کریدور حرکتی صورت بگیرد که همسو با سایر اهداف از پیش تعیین شده بانک مرکزی باشد، کنترل و پیشبینیهای بانک مرکزی دقیقتر خواهد بود و مداخلات هم در همین مسیر صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز جزو وظایف بانک مرکزی است و نباید با اتکا به بازار رها شود، ادامه داد: در ٢٠ روز شاهد آن بودیم که نرخ ارز دچار جهش قابل توجهی شد و نباید بازار رها باشد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: شرایط کشور در حال حاضر به نحوی است که همه باید هماهنگ با هم باشند و کمک کنیم که ثبات به اقتصاد کشور برگردد. کنترل تورم هم دغدغه مجلس و هم دغدغه دولت و فعالان اقتصادی و کل حاکمیت است. بنابراین نگاه مجلس به آقای همتی باید کلانتر از اختلافات سیاسی باشد. الان موضوع مهم اقتصاد کشور است و نه اقتصاد آقای همتی.
سیدعلی با اشاره به برنامه همتی درباره ورود به ناترازی بانکها گفت: در موضوع رسیدگی به ناترازی بانکها دو موضوع دیده شده است موضوع اول مساله ناترازی بانکها و انضباط در شبکه مالی است و موضوع دیگر کسری بودجه. معتقدم اگر انتصابات سیستم بانکی درستی باشد و منطبق بر سیاستهای کلان انجام شود، مشکلات مربوط به ناترازی بانکها در مدت زمان کوتاهتری حل میشود. البته آقای همتی در انتصابات توصیه پذیر نیست و اساسا امکان ندارد با افراد سفارشی فاقد صلاحیت مشکلات بانکی را رفع کرد.
وی افزود: در بحث اصلاحات موضوعات بانکی؛ نمیتوان با توجه به رشد نرخ تورم، نرخ سود را سرکوب کرد و نرخ ارز هم باید به نقطهای برسد که آسیبی به صادرات و واردات وارد نکند و موضوعات مربوط به ظرفیت سرمایهگذاری و اشتغالزایی هم در این سیاست ارزی باید دیده شوند. قطعا این سیاستگذاریها و اجرای آن، در این شرایط اقتصادی کشور کار بسیار دشواری است اما آقای همتی در این مسائل تجربه کافی را دارد و شبکه ارتباطاتی خوبی را هم از گذشته برقرار کردهاست.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت اصلی، مدیریت تقاضا و عرضه است، اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است و یکی از مهمترین برنامههای رییس کل بانک مرکزی پیش بینی وضعیت اقتصاد و تورم تا شب عید است.
سیدعلی با اشاره به روند نرخ ارز تا پایان سال تاکید کرد: معتقدم اگر نرخ ارز در نقطهای بایستد تا ١٠ درصد کاهش پیدا میکند. البته در نرخ ارز به لحاظ علمی به دلایلی هیچ یک از فاکتورها از جمله PPP یا تفاضل تورم داخل و خارج نمیتواند به طور دقیق ما را برای شناسایی نرخ ارز راهنمایی کنند. چراکه یارانههای کلانی در حال پرداخت است و همین یارانهها موضوعات مقایسه با کشورهای خارجی را تغییر میدهد. همچنین اینکه نوع برگشت ارز حاصل از صادرات کشور و پولهای بلوکه شده در این محاسبات اثر گذار هستند. اما با کاهش نرخ تورم میتوانیم نرخ ارز را کاهش دهیم و اصل کار مدیریت و مهار افزایش نرخ تورم است.
وی تاکید کرد: الان نمیتوان گفت نرخ واقعی دلار چند است و الان باید ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند تا در شرایط خارج از التهابات و هیجانها، نرخ تورم مهار و اثر آن را در کاهش نرخ ارز ببینیم.