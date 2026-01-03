خبرگزاری کار ایران
استمرار فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور/ استقرار راهداران در محورهای برف‌گیر

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به استمرار فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور، گفت: راهداران و ماشین‌آلات راهداری به‌منظور جلوگیری از انسداد مسیرها، در محورهای برف‌گیر و کوهستانی مستقر شده‌اند.

به گزارش ایلنا، حبیب جمشیدی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی از استان‌های کشور، اظهار کرد: بارش برف یا باران، وزش باد شدید کاهش دما و وقوع پدیده مه‌گرفتگی از مهمترین پدیده‌های جوی این سامانه هستند.

وی بیان کرد: بارش‌ها استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان و قزوین را در برمی‌گیرند.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران خاطرنشان کرد: بر این اساس، انسداد گردنه‌های برفگیر و محورهای روستایی مناطق سردسیر، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی و اختلال در تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی دور از انتظار نیست.

جمشیدی با اشاره به ضرورت پرهیز هموطنان از سفرهای غیرضروری به مناطق فعالیت سامانه بارشی، به مسافران توصیه کرد خودروهای خود را به وسایل گرمایشی زمستانی و زنجیر چرخ مجهز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی ادارات کل استانهای مورد نظر و امدادی به منظور خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای، ادامه داد: پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها از دیگر نکات مهم در زمان فعالیت سامانه بارشی در سطح محورهای مواصلاتی است.

 

