بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت + اعلام قیمت‌ها

بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت + اعلام قیمت‌ها
اطلاعیه عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان می‌دهد، عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است

به گزارش ایلنا، اطلاعیه عرضه بنزین ویژه وارداتی توسط بورس انرژی نشان میدهد، اطلاعیه عرضه جدید تغییر کرده و قیمت ۶۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر به همان قیمت قبلی یعنی ۶۵۸۰۰ بازگشته است. البته حجم عرضه نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و حداکثر خرید نیز کاهش و حداقل خرید افزایش داشته است. تاریخ عرضه برای روز یکشنبه ۱۴ دی ماه قید شده است.

بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت + اعلام قیمت‌ها

 

