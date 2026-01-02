آغاز به کار دبیرکل جدید جیئیسیاف
فیلیپ مشلبیلا، نماینده نیجریه، از اول ژانویه بهطور رسمی سکان هدایت دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) را در دست گرفت و جایگزین محمد حامل از الجزایر شد که دوره چهارساله خود را به پایان رسانده است.
به گزارش ایلنا، دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) از دیروز (پنجشنبه، اول ژانویه ۲۰۲۶) تحت هدایت دبیرکل جدید قرار گرفت.
فیلیپ مشلبیلا، نماینده نیجریه که در بیستوهفتمین نشست وزارتی جیئیسیاف در یکم آبان با اجماع اعضا بهعنوان پنجمین دبیرکل این مجمع انتخاب شده بود، بهطور رسمی هدایت دبیرخانه و مسئولیت پیگیری سیاستهای کلان این نهاد بینالمللی را بر عهده گرفت.
مشلبیلا که متولد دوم ژانویه ۱۹۶۷ در گاریکدای نیجریه است، جایگزین محمد حامل، دبیرکل اهل الجزایر میشود که دوره چهارساله خود را از سال ۲۰۲۲ تا پایان سال ۲۰۲۵ به پایان رساند. با آغاز بهکار دبیرکل جدید، دوران خدمت محمد حامل در رأس دبیرخانه جیئیسیاف به پایان رسید.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز از زمان تأسیس خود تاکنون، پنج دبیرکل را به خود دیده است. پیش از محمد حامل، یوری سنتورین از روسیه (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲)، سیدمحمدحسین عادلی از ایران (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) و لئونید بوخانفسکی از روسیه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) هدایت این مجمع را بر عهده داشتند.