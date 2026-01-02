خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز به کار دبیرکل جدید جی‌ئی‌سی‌اف

آغاز به کار دبیرکل جدید جی‌ئی‌سی‌اف
کد خبر : 1736596
لینک کوتاه کپی شد.

فیلیپ مشل‌بیلا، نماینده نیجریه، از اول ژانویه به‌طور رسمی سکان هدایت دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) را در دست گرفت و جایگزین محمد حامل از الجزایر شد که دوره چهارساله خود را به پایان رسانده است.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) از دیروز (پنجشنبه، اول ژانویه ۲۰۲۶) تحت هدایت دبیرکل جدید قرار گرفت.

فیلیپ مشل‌بیلا، نماینده نیجریه که در بیست‌وهفتمین نشست وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف در یکم آبان با اجماع اعضا به‌عنوان پنجمین دبیرکل این مجمع انتخاب شده بود، به‌طور رسمی هدایت دبیرخانه و مسئولیت پیگیری سیاست‌های کلان این نهاد بین‌المللی را بر عهده گرفت.

مشل‌بیلا که متولد دوم ژانویه ۱۹۶۷ در گاریکدای نیجریه است، جایگزین محمد حامل، دبیرکل اهل الجزایر می‌شود که دوره چهارساله خود را از سال ۲۰۲۲ تا پایان سال ۲۰۲۵ به پایان رساند. با آغاز به‌کار دبیرکل جدید، دوران خدمت محمد حامل در رأس دبیرخانه جی‌ئی‌سی‌اف به پایان رسید.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز از زمان تأسیس خود تاکنون، پنج دبیرکل را به خود دیده است. پیش از محمد حامل، یوری سنتورین از روسیه (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲)، سیدمحمدحسین عادلی از ایران (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) و لئونید بوخانفسکی از روسیه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) هدایت این مجمع را بر عهده داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی