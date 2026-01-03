سید حمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره درآمدزایی ١٣٠ همتی دولت در لایحه بودجه ١۴٠۵ (که کلیات آن رد شده‌است)، اظهار داشت: در لایحه بودجه‌ ١۴٠۵ برای بخش مولدسازی ١٣٠ همت در نظر گرفته شده بود که روش تخصیص و استفاده آن را تغییر و در بودجه سال آینده به دستگاه‌ها اجاره داده بودیم که از طریق درآمد حاصل از مولدسازی، طرح‌ها و پروژه‌های خود را به اجرا و اتمام برسانند.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در بودجه ١۴٠۴ فقط ٣ درصد از مولدسازی دارایی محقق شد. چرا که روال اینگونه بود که دستگاه‌ها، اموال خود را مولد می‌کردند و پول آن را به دولت می‌داد اما برای سال آینده اینگونه در نظر گرفتیم که درآمد حاصل از مولدسازی را در اختیار خود دستگاه‌ها قرار بگیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: حال اینکه تا کنون در قوانین بودجه؛ از آنجایی که روش مصرف درآمد حاصل از مولدسازی متفاوت بود؛ این اقدام در بروکراسی اداری متوقف می.ماند و گیر می‌کرد و به همین دلیل میزان تحقق آن ناچیز بود.

پورمحمدی افزود: همچنین برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که دستگاه‌ها بتوانند بدهی خود به پیمانکاران را از طریق تهاتر با اموال تسویه کنند.

معاون رییس جمهور با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌ها و در اولویت قرار گرفتن پروژه‌های آب رسانی و تامین آب، گفت: بودجه را براساس پروژه‌ها اولویت بندی کردیم، هیچ پروژه جدیدی را راه‌اندازی نمی‌کنیم و همان پروژه‌هایی که در حال اجرا هستند را تکمیل می کنیم و در بین این پروژه‌ها، پروژه‌های آبی و کاهش کسری ناترازی‌ انرژی در اولویت قرار دارند.

