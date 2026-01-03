خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون رییس جمهور در گفت‌وگو با ایلنا:

امسال فقط ٣ درصد بودجه مولدسازی محقق شد/ امکان تهاتر اموال دستگاه‌ها با بدهی پیمانکاران

امسال فقط ٣ درصد بودجه مولدسازی محقق شد/ امکان تهاتر اموال دستگاه‌ها با بدهی پیمانکاران
کد خبر : 1736473
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید توجه داشته باشیم که در بودجه ١۴٠۴ فقط ٣ درصد از مولدسازی دارایی محقق شد. چراکه روال اینگونه بود که دستگاه‌ها، اموال خود را مولد می‌کردند و پول آن را به دولت می‌داد اما برای سال آینده درآمد حاصل از مولدسازی در اختیار خود دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

سید حمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره درآمدزایی ١٣٠ همتی دولت در لایحه بودجه ١۴٠۵ (که کلیات آن رد شده‌است)، اظهار داشت: در لایحه بودجه‌ ١۴٠۵ برای بخش مولدسازی ١٣٠ همت در نظر گرفته شده بود که روش تخصیص و استفاده آن را تغییر و در بودجه سال آینده به دستگاه‌ها اجاره داده بودیم که از طریق درآمد حاصل از مولدسازی،  طرح‌ها و پروژه‌های خود را به اجرا و اتمام برسانند.

 وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در بودجه ١۴٠۴ فقط ٣ درصد از مولدسازی دارایی محقق شد. چرا که روال اینگونه بود که دستگاه‌ها، اموال خود را مولد می‌کردند و پول آن را به دولت می‌داد اما برای سال آینده اینگونه در نظر گرفتیم که درآمد حاصل از مولدسازی را در اختیار خود دستگاه‌ها قرار بگیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: حال اینکه تا کنون در قوانین بودجه؛ از آنجایی که روش مصرف درآمد حاصل از مولدسازی متفاوت بود؛ این اقدام در بروکراسی اداری متوقف می.ماند و گیر می‌کرد و به همین دلیل میزان تحقق آن ناچیز بود. 

پورمحمدی افزود: همچنین برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که دستگاه‌ها بتوانند بدهی خود به پیمانکاران را از طریق تهاتر با اموال تسویه کنند.

معاون رییس جمهور با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌ها و در اولویت قرار گرفتن پروژه‌های آب رسانی و تامین آب، گفت: بودجه را براساس پروژه‌ها اولویت بندی کردیم، هیچ پروژه جدیدی را راه‌اندازی نمی‌کنیم و همان پروژه‌هایی که در حال اجرا هستند را تکمیل می کنیم و در بین این پروژه‌ها، پروژه‌های آبی و کاهش کسری ناترازی‌ انرژی در اولویت قرار دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی