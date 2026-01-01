وزیر ارتباطات در جمع دانشگاهیان و فعالان فاوا استان گیلان:
توسعه اقتصاد دیجیتال بدون اعتماد به بخش خصوصی محقق نمیشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست با فعالان، نخبگان و دانشگاهیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گیلان، با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها تأکید کرد: توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین، بدون اعتماد عملی به بخش خصوصی، مشارکت نخبگان و تمرکززدایی از تهران امکانپذیر نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید ستار هاشمی، با اشاره به دستاوردهای اخیر کشور در حوزه فضایی تصریح کرد: پرتاب همزمان سه ماهواره توسط دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها در شرایط تحریم، نشاندهنده ظرفیت بالای علمی و فناورانه کشور و حاصل همدلی و همافزایی میان بازیگران این حوزه است.
وی این الگو را قابل تعمیم به سایر بخشهای اقتصاد دیجیتال دانست و تأکید کرد: تجربه صنعت فضایی نشان داد که شبکهسازی میان شرکتها و نهادهای مختلف، مسیر توسعه را هموار میکند.
تمرکززدایی از تهران و فرصتآفرینی برای استانها
هاشمی با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در تحول اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: توسعه شبکههای ارتباطی موجب شده استانها بیش از گذشته در اولویت قرار گیرند و تمرکز فعالیتها از تهران فاصله بگیرد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای قابل توجهی در استانها، از جمله در حوزه خدمات مالی دیجیتال و پرداختها وجود دارد، افزود: استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند بازار فعالان بومی را گسترش دهد و زمینه رشد پایدار را فراهم کند.
اتکای دولت به بخش خصوصی در ارائه خدمات باکیفیت
وزیر ارتباطات با تشریح محدودیتهای ساختار اداری دولت گفت: دولت برای ارائه خدمات ۷×۲۴ و باکیفیت، نیاز به همراهی بخش خصوصی دارد.
وی با انتقاد از تعدد سامانهها و مشکلات قطعی خدمات دیجیتال خاطرنشان کرد: مسئله اصلی، قطع ارتباط میان سامانههاست، نه صرفاً زیرساخت شبکه، و بخش خصوصی بهخوبی میداند چه خدمتی نباید حتی برای لحظهای متوقف شود.
زیستبوم دولت هوشمند؛ عبور از بروکراسی فرساینده
هاشمی از طراحی و نهایی شدن طرح «زیستبوم دولت هوشمند» خبر داد و گفت: در این طرح، دولت به خوشههای مشخص تقسیم میشود و هر خوشه، خدمات خود را از طریق اپراتورهای بخش خصوصی ارائه میدهد؛ مدلی که بروکراسی را کاهش میدهد و کیفیت خدمات را ارتقا میبخشد.
وی اعلام کرد: چارچوب این طرح تدوین شده و آماده اجراست و استانها، از جمله گیلان، میتوانند نقش محوری در عملیاتیسازی آن داشته باشند.
مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیمسازیها
وزیر ارتباطات با اشاره به نشستهای تخصصی با فعالان اقتصاد دیجیتال بیان کرد: نقدهای صریح و کارشناسی فعالان این حوزه در سطح دولت و سران قوا مطرح شده و به تعریف کارگروههای ویژه برای رفع موانع انجامیده است.
به گفته وی، مجلس شورای اسلامی نیز مأموریت یافته است در تدوین طرحها و لوایح مرتبط، از مشارکت فعالان اقتصاد دیجیتال بهره بگیرد.
مهاجرت نیروی انسانی و نقش بازار بزرگتر
هاشمی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص را یکی از چالشهای جدی کشور دانست و تأکید کرد: راهکار اصلی، بزرگتر شدن بازار و تقویت بخش خصوصی است، نه گسترش ساختارهای دولتی.
وی افزود: دولت نقش تسهیلگر دارد و نباید از آن انتظار انجام وظایف بازاریابی و توسعه بازار برای شرکتها را داشت.
هوشمندسازی، هوش مصنوعی و ضرورت نگاه یکپارچه
وزیر ارتباطات با انتقاد از توسعه جزیرهای پروژههای هوشمندسازی گفت: این رویکرد هم پرهزینه است و هم پایداری خدمات را تهدید میکند.
وی از آمادهسازی مجوز اپراتورهای هوشمندسازی با محوریت بخش خصوصی خبر داد و افزود: مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی و استفاده از روشهایی مانند «انتقال یادگیری» میتوانند نیازهای بومی، از جمله زبان فارسی، را بهخوبی پوشش دهند.
حمایت از شرکتها در حوزه مالی، بیمه و مالیات
هاشمی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای بورس، بیمه و مالیات برای شرکتهای دیجیتال گفت: استفاده از ظرفیت صندوقهای پژوهش و فناوری و ارائه مشوقهای هدفمند میتواند حضور شرکتها در این حوزه را تقویت کند.
مسیر توسعه از بخش خصوصی میگذرد
وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: مسیر درست توسعه کشور از مشارکت واقعی بخش خصوصی میگذرد و وزارت ارتباطات آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت استانها، این مسیر را با جدیت دنبال کند.
بر اساس همین گزارش، در این نشست فعالان حوزه فاوا، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان به موضوعاتی از جمله ارجاع پروژههای فضایی به دانشگاه گیلان، ضرورت ارتباطات پایدار و باکیفیت، تعدد دستگاههای صدور مجوز، تسهیل شرایط واگذاری تسهیلات، پیشنهاد ایجاد هاب منطقهای کشاورزی هوشمند، نبود زیرساخت هوش مصنوعی، مهاجرت فعالان حوزه فاوا، رفع انحصار، قطعی برق سایتهای ارتباطی روستایی، پیشنهاد ایجاد برج فناوری و توسعه جزیرهای هوش مصنوعی اشاره کردند و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را ارائه دادند.