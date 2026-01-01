نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمد اتابک، وزیر صمت در نشست امروز با یادآوری دستور مساعد رئیس‌جمهور در حل برخی مشکلات ساختاری و مالی بازار گفت: آقای دکتر پزشکیان به دنبال گشایش در مسائل موجود هستند و امیدوارم با تغییر برخی مولفه‌های قانونی و تکالیف ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی، زمینه حل مشکلات فراهم شود.



اتابک افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور وزارت صمت موارد یاد شده در نشست قبلی را با جدیت پیگیری خواهد کرد.