علت توقف پروازهای مهرآباد اعلام شد
ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه، بهدنبال بروز یک اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانههای نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پروازهای خروجی برخی فرودگاههای کشور از جمله فرودگاههای مهرآباد و مشهد، بهمدت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بهصورت موقت متوقف شد.
به گزارش ایلنا ، فرودگاه مهرآباد اعلام کرد: به اطلاع عموم مسافران گرامی و رسانههای محترم میرساند، ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه، بهدنبال بروز یک اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانههای نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پروازهای خروجی برخی فرودگاههای کشور از جمله فرودگاههای مهرآباد و مشهد، بهمدت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بهصورت موقت متوقف شد.
این توقف کوتاهمدت صرفاً با هدف صیانت از ایمنی حداکثری پروازها و مطابق با الزامات و استانداردهای بینالمللی هوانوردی انجام گرفت. در این مدت، پروازهای عبوری از فضای کشور و همچنین پروازهای در حال انجام، بدون هیچگونه وقفهای و بهصورت کامل تحت پوشش خدمات ناوبری هوایی قرار داشتند.
با اقدام سریع، هماهنگی دقیق و تلاش مستمر واحدهای عملیاتی، فنی و کنترلی، اختلال پیشآمده در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع و پروازهای خروجی به روال عادی بازگشت.